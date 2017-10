«La vitalité économique et culturelle de l’industrie créative est l’une des atouts les plus rentables de notre nation. Il est capital que nos partenaires économiques protègent et renforcent les droits de la propriété intellectuelle.» Dans une lettre adressée la semaine passée à l’administration Trump, la MPA, l’entité chargée de défendre les intérêts de l’industrie cinématographique américaine, a dressé une liste noire des sites qu’elle considère comme une menace dans sa lutte contre le piratage. Et, parmi les 23 plates-formes dénoncées, six ont des liens directs avec la Suisse, notamment parce que leurs serveurs y sont hébergés (voir ci-contre). Ce qui fait de la Confédération le pays le plus présent dans cette liste.

«La construction de notre droit d’auteur est très différente de ce qui existe aux États-Unis. Chez nous, ce n’est pas un crime de détenir la copie d’une œuvre tant que cela reste dans le cadre privé», observe Guillaume Saouli, coprésident du Parti pirate suisse et président du Parti pirate international. En Suisse, télécharger un film sur un site de streaming ou référencer les liens menant à un contenu sont par exemple légaux. «Le mécanisme juridique local représente une opportunité pour ce genre de plate-forme», reconnaît le spécialiste.

À ses yeux, si la Confédération veut être un coffre-fort numérique, elle doit accepter d’héberger ce type de sites tant que leur activité est légale au regard de la loi helvétique. «Les Américains n’ont qu’à régler le problème chez eux. Pourquoi devrions-nous modifier notre droit pour eux?» s’interroge-t-il. C’est pourtant bien ce qui est en train de se passer, selon lui. «Depuis 2012, il y a des négociations pour la refonte des droits d’auteur en Suisse. Les lobbys américains ont exercé une pression massive et agressive pour qu’on aille dans leur sens», dénonce le coprésident du Parti pirate suisse. Le responsable voit d’ailleurs la liste noire publiée par Hollywood comme un pas supplémentaire dans ce sens. «C’est simplement une arme de chantage politique. Leur message, c’est: si vous ne faites pas ce qu’on vous dit, nous allons faire comme pour le secret bancaire.» Une manière d’agir qui inquiète Guillaume Saouli, notamment concernant l’impact potentiel sur les citoyens helvétiques. «Aux USA, leur système juridique n’a pas de limite de territorialité. Ils peuvent attaquer n’importe qui sur la planète devant leurs tribunaux. Et ils ne se gênent pas pour le faire».

«Notre pays a sa propre justice»

Préposé cantonal valaisan à la protection des données et avocat, Sébastien Fanti est bien placé pour le savoir. Il y a dix ans, c’est lui qui a défendu «Bile666», un internaute sédunois accusé de piratage par les Majors américains pour son rôle dans le réseau d’échange de fichiers Razorback2. «On a vite compris que les échanges entre Berne et les États-Unis étaient très nombreux et que la Suisse était très réceptive aux arguments américains», regrette-t-il, tout en précisant que son client a finalement été acquitté.

S’il reconnaît que des services illégaux n’ont pas à bénéficier d’une immunité en Suisse, il souligne que cette illégalité doit être jugée au regard du droit suisse. «Notre pays a sa propre justice. Ce n’est pas aux Américains d’imposer leur suprématie juridique chez nous», pointe l’avocat. Il invite d’ailleurs le Conseil fédéral à faire preuve d’un peu plus de fermeté à ce sujet. «À l’heure actuelle, les États-Unis nous tordent un peu le bras, nous n’avons pas une discussion d’égal à égal. Ce serait plus simple si on leur disait plus souvent non.»

Du côté de l’Association suisse pour la lutte contre la piraterie, Jan Scharringhausen regrette le retard pris par la Confédération dans la mise en place d’une protection juridique contre le piratage. «Les politiques se sont toujours concentrés sur les besoins locaux et ont sous-estimé le problème du piratage en réseau», observe le secrétaire général de l’association. À ses yeux, le fait que les particuliers puissent télécharger des contenus en toute impunité rend d’ailleurs plus difficile toute tentative de sensibiliser le grand public à la problématique. «Il est essentiel pour toutes les parties, des consommateurs aux propriétaires des droits, que des règles claires et applicables soient mises en place», assure-t-il. (Le Matin)