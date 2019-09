Lundi matin vers 06h50, la police cantonale bernoise a été informée qu'un accident avait eu lieu à Finsterhennen (BE). Pour une raison indéterminée, un camion semi-remorque circulant la route principale de Treiten en direction de Siselen a quitté la route à un croisement.

Le véhicule est entré en collision avec le mur d'un jardin et un véhicule parqué. Il a terminé sa course en s'écrasant contre le mur d'une ferme. Le conducteur, âgé de 73 ans, s'est retrouvé coincé dans la cabine.

Il a dû être désincarcéré par des pompiers du centre de renfort Ins et des pompiers professionnels de Bienne. Grièvement blessé, l'homme a été pris en charge par une équipe d'ambulanciers avant d'être héliporté à l'hôpital par la Rega.

Route bloquée plusieurs heures

La route principale a dû être fermée pendant plusieurs heures indique lundi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Une déviation a été mise en place par les pompiers Regio Müntschemier-Siselen.

L'Office des eaux et des déchets (OED) et un camion-citerne d'aspiration ont également été dépêchés sur les lieux en raison de liquide sur la chaussée. Un ingénieur et d'autres spécialistes se sont déplacés pour évaluer les dommages causés au mur de la maison et l'évacuation complète du camion.