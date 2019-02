Parcours d'un défenseur du bilinguisme

Jurassien par sa mère, Fribourgeois par son père, Pascal Bord est né à Bienne dans un environnement familial francophone. Son accès au bilinguisme découle d'une décision prise après un apprentissage de commerce: s'inscrire à l'Ecole d'ingénieurs non pas à St-Imier, comme ses copains francophones, mais à Bienne, avec quatre Romands sur 25 futurs techniciens en informatique de gestion. Entré en politique dans sa ville au Parti radical romand, Pascal Bord a contribué à profiler les radicaux en deux groupes parlementaires avec la langue comme critère, pour davantage de clarté sur la question de la langue. En commission, cet élu est parfois le seul Romand, si bien que pour faciliter les débats, il adopte la langue de la majorité. Un emploi chez Swisscom l'a fait passer de Lausanne à Zurich en passant par Berne, manière pour lui de vivre ce qu'il appelle une «globalisation suisse». À la paroisse catholique romaine de Bienne, il est responsable de 120 personnes, avec dix millions de budget et 60 millions de patrimoine immobilier. À l'Université de Lausanne, un master en administration publique lui permet entre autres d'approfondir la question du bilinguisme et des discriminations. Au conseil des affaires francophones (CAF), il préside la commission «formation».