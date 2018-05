Les crédits sont une affaire d'hommes. C'est ce qui ressort d'une récente analyse de Comparis. La gent masculine représente en effet 72% des demandes d'emprunts déposées auprès de Credaris, un service partenaire du comparateur.

L'analyse de plus de 30'000 demandes de crédits révèle également un autre point intéressant: hommes et femmes ne s'endettent pas pour les mêmes raisons. Madame contracte ainsi bien plus souvent un emprunt par extrême nécessité. Elles sont par exemple deux fois plus nombreuses à demander un emprunt pour régler des factures en cours ou pour rembourser des dettes privées (6% des demandes, contre 3,5% chez les hommes).

«Situation financière plus fragile»

Dominik Weber, expert Banque pour le comparateur, explique: «La situation financière est souvent plus fragile chez les femmes que chez les hommes. Elles travaillent davantage à temps partiel que les hommes et font face à une perte de revenus en prenant un congé maternité.»

Chez les hommes, c'est davantage la recherche du luxe qui motive les demandes de crédits. Par rapport aux femmes, ils sont par exemple plus nombreux à contracter un crédit pour financer un véhicule (45,6 % contre 35 %). La demande est particulièrement forte chez les moins de 25 ans.

Les prêts masculins sont généralement plus élevés

Pour finir, l'analyse pointe non seulement des disparités dans les motifs mais également le montant des emprunts. Généralement, les hommes demandent des prêts plus élevés que les femmes. Dans la tranche d'âge 30-34 ans, où la demande en crédits est la plus élevée chez les hommes, le montant moyen s’élève ainsi à 24'433 francs. Chez les femmes, il est de 19'481 francs. Selon Dominik Weber, ce fait s’explique par une proportion plus grande de financements de véhicules chez les hommes. (Le Matin)