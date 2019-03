Mais quel diable les pique? L'Union démocratique fédérale (UDF), aidée par une frange de l'UDC, a lancé un référendum contre l'ajout de l'homophobie dans la norme pénale antiraciste, obtenu grâce à l'initiative du socialiste valaisan, Mathias Reynard. Depuis le début, la récolte de signatures est très difficile. Du coup, il semble que les référendaires essaient de faire croire qu'ils sont... contre l'homophobie. Cerise sur le gâteau, ils tombent sur Mathias Reynard lui-même! «Ce vendredi, à Sion, explique-t-il à «Rhône FM», quelqu'un a voulu me faire signer ce référendum... Ils font croire que c'est mon initiative, c'est l'inverse!... C'est du mensonge, c'est tromper les gens». Voilà le principe des fake news appliqué au référendum. Fou furieux, le Valaisan ne sait pas quoi faire. Le pire, c'est qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Maintenant ils vont l'entendre.

Leuba rate sa mayo

Dans «24 Heures», on apprend que le ministre vaudois de l'Economie, Philippe Leuba, doit se séparer de son nouveau secrétaire général, le Neuchâtelois Nicolas Grosjean. Après trois mois d'essai, la connivence ne s'est pas installée entre les deux hommes: «On peut avoir d'excellents œufs et une excellente huile de tournesol, mais parfois la mayonnaise ne prend pas», explique le culinaire conseiller d'Etat. Manquaient aussi l'excellente moutarde et l'excellent vinaigre pour ne pas se retrouver Gros-Jean comme devant. (EF)

Plouf

«Les barrages suisses pourraient manquer d'eau en 2050», explique la RTS. C’est horrible, le réchauffement climatique: même les barrages ont soif. Renaud Michiels

Il est fort, fort, fort et fort

Pour lancer sa campagne au Conseil national et Conseil des États, Philippe Nantermod a publié cette petite vidéo:

La vidéo de lancement de la campagne au Conseil national et Conseil des Etats. 2019, ça va déménager. #EF2019 #nantermod2019 #teamPLR pic.twitter.com/9PWPumgWvj — Philippe Nantermod (@nantermod) 29 mars 2019

En 17 secondes chrono, le PLR valaisan a le temps de se décrire comme travailleur, efficace, sérieux, ouvert, expérimenté, rationnel, franc et amoureux. Et modeste? Ah, non, y’a pas. Il a dû oublier. (RM)

Maudexit

Et non, le Maudexit n'aura pas lieu le 29 mars, ni le 29 mai et sûrement pas le 29 juin. Comme l'explique l'ex-rédacteur en chef Pierre Ruetschi dans la «Tribune de Genève», Pierre Maudet attend le 29 juin. A partir de ce jour, il pourra toucher les 41 % des 81% de son salaire actuel de 250 173 francs, soit 89 160 francs par an de rente jusqu'à la fin de ses jours, soit plus de trois millions et demi de francs s'il vit jusqu'à 82 ans. Qui vivra verra, mais la conclusion est bonne: «Pierre Maudet aimerait bien qu'on l'oublie un peu. Mais il est inoubliable». En 2060, on parlera encore de la rente à Maudet! (EF)

