Quand on l'invite à une table ronde sur comment redonner des couleurs au foot romand, Christian Constantin apporte peu de solutions, puisqu'il est capable de sortir une blague bien lourde sans rougir le moins du monde. Son witz et la vertu, ça fait deux. Michel Pralong

Rime pauvre

«Fribourg: Rime et Page en locomotives UDC pour les fédérales», titre l’Agence télégraphique suisse. Soit deux conseillers nationaux sortants. Notons donc que ce titre ne rime pas. Et que l’UDC ne la tourne pas, la page. Renaud Michiels

Pan dans les plumes!

Les courtiers font beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux pour trouver de nouveaux pigeons à qui vendre des assurances. C'est leur métier. Quand ils assurent la main sur le cœur que c'est «Fini de se faire plumer», c'est un aveu dont il faut tenir compte. Mais, comme à l'UBS, le passé, c'est le passé. Dorénavant, ils diront: demain on plume gratis!

Eric Felley

Maousse Maya

C'est une abeille énorme que l'on a redécouverte. Les médias donnent tous les détails sur elle: sa taille, son envergure... Mais pas le bruit qu'elle fait. Vu le morceau que c'est, cela doit être BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ! (MP)

Yodelidylle en direct

La magie de la suissitude est infinie. Sur le plateau de la RTS, notre Darius national a succombé au charme de notre yodleuse nationale Melanie Oesch et inversement. On dit que les hommes aiment avec leurs yeux et les femmes avec leurs oreilles. Ici, dans cette vidéo, tout s'est mélangé yodelidyodelodyodelydille... (EF)

Le pouvoir de l'argent

Après le sondage de la RTS sur les intentions de vote, les dirigeants du PLR se réjouissent du résultat de la tranche d'âge des 18-25 ans, où leur parti arrive en tête des intentions de vote avec 19%. On en déduit qu'à cet âge-là, pour un jeune sur cinq en Suisse, les questions d'argent et d'enrichissement personnel arrivent en tête des préoccupations. (EF)

Les nouvelles Nike lassent déjà

On peut tout faire avec son téléphone portable, comme lacer ses chaussures (à 350 euros). Le 15 février, Nike a en effet lancé ses Adapt BB dont on rêvait depuis trente ans puisqu'il s'agit des baskets autolaçantes améliorées de «Retour vers le futur 2». Problème: l'application dédiée sur Android a un bug et les utilisateurs se plaignent qu'une chaussure sur deux se lace toute seule. La solution, paraît-il, est d'appuyer sur les boutons sur les côtés de la Nike pour déclencher le laçage. Après cet effort, on doute qu'ils aient encore la force de marcher avec. Laurent Flückiger

Il fallait y penser

Pour remplacer les pailles en plastique, deux Normands créent des pailles… en paille, annonce «Le Parisien». On pourra les utiliser dans des verres en verre accoudé à un zinc en zinc. Tchin-Tchin!(LF)

Noir c’est noir

La BBC a immortalisé, peut-être pour la première fois de l’histoire, un manchot empereur complètement noir. Ils sont sûrs qu’il n’a pas juste cramé? (RM)

Amende pas honorable

On peut être au service de l'ordre tout en étant d'abord à son propre service. C'est ce qu'a constaté la commune d'Uitikon (ZH) en découvrant que l'un de ses fidèles policiers gardait pour lui les amendes qu'il infligeait. Autrement dit:

(Le Matin)