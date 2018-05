Ici Facebook voit du sexe... Et vous?

Le diable se cache dans les détails. Et Facebook n’hésite pas à le traquer. On savait l’algorithme du réseau social pudibond, n’hésitant pas à censurer le moindre bout de téton (voir ci-contre), on le découvre totalement à côté de ses pompes. «(…) nous n’autorisons pas la vente d’articles ou de services pour adultes (ex.: articles d’amélioration des performances sexuelles, vidéos pour adultes).»

Voilà comment Géraldine Imhof a appris que son annonce vantant un produit pour bébés avait été censurée par Facebook. «J’ai bien regardé ma photo et je me suis dit: ce n’est pas possible, ils ne peuvent pas être aussi bêtes. Il n’y a rien qui peut prêter à confusion, c’est ridicule», raconte la Fribourgeoise. Celle qui gère la boutique de cosmétiques Les Délires du Dragon depuis près de dix ans a donc rempli un formulaire pour essayer de comprendre ce qui lui était reproché. «Mais cela ne fonctionnait pas et, à force d’insister, j’ai eu un message menaçant de bloquer mon compte.» Géraldine Imhof préfère se montrer philosophe. «Au final, ce n’est pas très grave, c’est juste dommage qu’il n’y ait pas un humain à qui s’adresser.»

Spécialiste des réseaux sociaux, Stéphane Koch assure que ces dysfonctionnements n’ont rien d’une première chez Facebook. «Ils interdisent les photos de statues et ce genre d’images alors qu’ils ne voient pas la pornographie qu’on leur signale. Leur algorithme est loin d’être parfait», observe-t-il. Même s’il rappelle la masse énorme de données que le réseau social doit gérer, l’expert regrette que l’entreprise n’investisse pas davantage dans ce but. «Elle a largement les moyens de mettre plus de ressources dans la modération. Il faudrait notamment plus d’humains, on ne traite pas les gens avec des machines.» (Le Matin)