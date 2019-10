Les ministres des affaires étrangères suisse, Ignazio Cassis, et chinois Wang Yi se sont rencontrés à Berne. Au menu: relations bilatérales politiques et économiques, droits de l'homme et coopération multilatérale. La situation de Hong Kong a aussi été abordée.

Ignazio Cassis a souligné l'inquiétude de la Suisse concernant la liberté d'expression. Il est aussi revenu sur la situation des minorités au Tibet et dans la région de Xinjiang, communique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les deux ministres ont relevé l'intérêt mutuel d'un marché économique et financier qui fonctionne bien. La Chine est le troisième partenaire commercial de la Suisse et représente 44 milliards de francs par année. L'ouverture annoncée par les Chinois permettrait une participation suisse majoritaire dans la plupart des entreprises basées dans le pays.

En 2020, les deux pays fêteront 70 ans de relations diplomatiques. La Suisse a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître, le 17 janvier 1950, la République populaire de Chine, rappelle le DFAE. (ats/nxp)