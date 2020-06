Ayant moins souffert que prévu durant la crise liée au nouveau coronavirus, Ikea a annoncé mardi rembourser l’intégralité des aides publiques perçues dans huit pays européens et aux États-Unis pendant la crise sanitaire, sans en dévoiler le montant.

«Ikea est en contact avec les gouvernements de neuf pays (Belgique, Croatie, République tchèque, Irlande, Portugal, Roumanie, Serbie, Espagne et États-Unis) au sujet du remboursement de l’aide gouvernementale que nous avons reçue pour couvrir les salaires de nos collègues au plus fort de la pandémie», a expliqué à l’AFP un porte-parole d’Ingka Group, la plus grande franchise du numéro un mondial de l’ameublement.

«Bien que personne ne sache comment les choses vont évoluer, nous avons maintenant une meilleure compréhension des effets de la crise sur notre entreprise et avons donc décidé de rembourser» les sommes perçues, a poursuivi Tolga Öncu, responsable des opérations de distribution.

«Moyens de subsistance»

Plusieurs des pays concernés ont déjà reçu l’argent, a indiqué Ingka, sans les identifier ni préciser les montants concernés. Le groupe a indiqué qu’il ne rendrait pas publique la somme totale perçue.

Dans un communiqué, Tolga Öncu avait expliqué avoir accepté cet argent afin que le groupe puisse «assurer autant de moyens de subsistance que possible, aussi longtemps que possible».

«Demande plus importante»

Initialement, Ingka tablait sur une baisse de 70 à 80% de la demande. Mais avec la réouverture de magasins, le groupe «connaît une demande plus importante que prévu pour les articles d’aménagement», a relevé Tolga Öncu.

«Seulement 10% du chiffre d’affaires ont été perdus et ce avant même la réouverture des magasins aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Russie», notait Ingka dans un communiqué le 11 juin.

En mars 2020, quelque 300 magasins Ikea étaient fermés à travers le monde sur 380, selon des chiffres communiqués fin avril par Ingka. Depuis, la plupart ont rouvert et seuls 16 magasins de l’enseigne gardent aujourd’hui encore portes closes. (ATS/Le Matin)