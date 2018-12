La Suisse a connu son matin le plus froid depuis février 2018. On notait déjà un -20 degrés à La Brévine (NE) et un -13,1 degrés à La Chaux-de-Fonds. Le record du jour a été mesuré sur la Glattalp (1896 mètres) au-dessus de la vallée de la Muota dans le canton de Schwyz, selon Meteonews: -36,5 degrés.

En plaine, les températures se situaient aussi clairement au-dessous de 0, avec par exemple -6,4 à Reconvillier (BE), -5,1 à Marsens (FR) ou encore -4,9 à Vucherens (VD). Record du jour pour Ilanz (GR), avec -9,7 degrés.

Air polaire du Groenland

La vague de froid qui touche actuellement la Suisse est due à une nuit claire, sans vent, et à l'air polaire du Groenland, précise Meteonews dans son communiqué diffusé mercredi. Il s'agit du matin le plus froid de la saison hivernale encore bien précoce et le plus froid depuis février 2018. Glattalp était le seul point de mesure avec une température inférieure à -30 degrés.

Cette vague de froid devrait durer jusqu'à dimanche. Meteonews prévoit toutefois un mois de décembre plus chaud, dès dimanche d'ailleurs. Et l'année 2018 sera sans doute ainsi la plus chaude depuis le début des mesures, prédit Meteonews. (ats/nxp)