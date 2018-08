Un bar en terrasse partiellement à ciel ouvert, c’est un concept à la mode qui a vu son aménagement à Neuchâtel cet été. La nouvelle «place to be», selon la magazine Femina. Aménagement? «Il a fallu construire un septième étage, appuyé sur de nouveaux piliers extérieurs», corrige l’expert en incendie Jean-Claude Lambelet (62 ans).

Sa mission: «Empêcher une propagation du feu et permettre une évacuation sûre». Sur le «rooftop» de l’hôtel-restaurant Beaulac, cet ingénieur-conseil se sent comme à la maison. Et pour cause: plus que les exigences de la restauration, ce sont les normes anti-incendie qui ont dessiné les contours de cette terrasse. «La capacité de la terrasse est déterminée par ses sorties», résume Jean-Claude Lambelet.

Ce n’est pas pour améliorer l’esthétique, mais pour permettre une évacuation qu’un couloir de 1,2 mètre sépare le mobilier du vitrage extérieur incombustible. Les critères de choix des canapés répond aussi à l’exigence d’un «matériau difficilement combustible».

La sécurité avant tout

Au bord du lac de Neuchâtel, avec une vue à 360 degrés englobant le port, le château, la gare et le stade, c’est la sécurité qui prime. Des escaliers aux couloirs, tout a été mesuré, calibré: «La capacité des sorties de secours impose une limite à 260 personnes», précise Jean-Claude Lambelet. Il n’y aura donc jamais 500 personnes, même pour les feux du 1er Août.

Par où Jean-Claude Lambelet est-il passé pour s’imposer dans la protection contre les incendies? «Avoir été pompier a été déterminant», dit-il. Sa carrière, il l’a commencée par un apprentissage de mécanicien automobile, métier exercé pour la Ville de Neuchâtel, suivi d’un emploi de magasinier.

Sa passion pour la moto l’a conduit sur les circuits, mais Jean-Claude Lambelet reconnaît une certaine fascination: «Je rêvais d’un travail dans le feu». Une passion qui l’a conduit à devenir expert fédéral et officier instructeur. (Le Matin)