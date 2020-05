Après 26 heures de séances intensives, le conseiller national Christophe Clivaz (Verts/VS) a trouvé le temps ce mercredi matin pour passer une heure en compagnie des oiseaux. Sollicité par l'organisation BirdLife, il s'est prêté au jeu de tendre l'oreille vers les arbres en compagnie d'un guide ornithologue, Raffael Ayé. «Je ne suis pas un grand spécialiste, admet le Valaisan, je connais les geais, les corneilles ou les pies qui sont dans mon environnement à Sion. Mais cela fait partie de mon intérêt pour la richesse de la biodiversité, notamment à travers les espaces verts dans les milieux urbains».

Opération nationale

Dans cette escapade, ils ont croisé des martinets à ventre blanc, des merles, des moineaux domestiques, des étourneaux sansonnets, des pinsons et des corneilles. Pour le conseiller national c'est l'occasion de promouvoir un action qui se déroule dans toute la Suisse du 6 au 10 mai visant à susciter dans le public un intérêt plus grand pour nos frères oiseaux, comme disait Saint François d'Assise.

Répertorier les espèces

«Le principe et très simple, explique Raffale Ayé, on découvre les oiseaux chez soi pendant une heure. On note toutes les espèces qu’on arrive à identifier avec certitude et le nombre d’individus. Puis on introduits ces informations sur le site de BirdLife avec quelques informations sur les jardins: la présence d’arbres indigènes, d’arbres exotiques ou de prairie fleurie.»

On trouve donc toutes les informations utiles sur cette opération sur le site de BirdLife

E.F.