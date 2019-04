Sur sa bouteille de damassine, un menuisier de Fahy (JU) a collé le dessin d'une chouette. La chevêche est aussi dessinée sur sa boîte à lettres, à l'écart du village. D'où son désarroi mercredi dernier, lorsque devant chez lui, un entrepreneur du village a déraciné le vieil arbre qui abritait un couple de chouettes couvant ses deux oeufs.

L'incident a été rapporté samedi par «Le Quotidien Jurassien». En poussant le cerisier avec sa pelle mécanique, sur une parcelle qui lui appartient, le patron d'une entreprise de maçonnerie a fait gicler la couvée à plusieurs mètres, au grand dam des écoliers qui l'observaient et collectaient les pelotes de réjection pour les disséquer en classe.

Liste rouge

«Quand une espèce menacée a fait son nid, il est interdit d'y toucher!», s'insurge François Turrian, coordinateur romand de l'association BirdLife. La chouette d'Athéna étant inscrite sur liste rouge, François Turrian ne voit pas comment l'auteur du délit pourrait échapper à une dénonciation pour destruction de son habitat de reproduction.

Sitôt informée, la responsable cantonale de la surveillance environnementale s'est déplacée à Fahy. C'est elle qui a découvert les coquilles brisées. Première étape au sein de l'administration: clarifier la situation juridique.

Mais une impunité passerait mal. «Sur le territoire communal, l'abattage d'une arbre fruitier est soumis à autorisation, comme stipulé dans le règlement», indique le conseiller communal Fabien Cattin.

Protéger la chouette chevêche, pour le conseiller, c'est «la responsabilité de Fahy», où trois couples ont élu domicile. En Ajoie, le volatile dispose d'une cellule de protection: le Collectif Chevêche-Ajoie.

«Frigo à ciel ouvert»

La chevêche n'a pas de prédateur, mais quand le cycle des campagnols décline, elle doit sa survie aux insectes. «Un vieil arbre, c'est un garde-manger. Un frigo à ciel ouvert!», s'exclame Arnaud Brahier. Quand les pics y font des trous, les chouettes s'y logent.

Objet de toutes les attentions, la chouette chevêche remonte la pente: son effectif national est passé en vingt ans de 50 à 250 «territoires». Mais dans trois régions seulement, où l'intensification de l'agriculture s'est faite au ralenti le long de la frontière: l'Ajoie, Genève et le Tessin.

Des «territoires», le biologiste Arnaud Brahier en a recensé 60 entre Fahy, Coeuve et Boncourt. Pour le bonheur de 99 % de la population: «Quand elle mange des campagnols, la chouette est l'alliée des agriculteurs», souffle le biologiste de Delémont.

Le Collectif Chevêche-Ajoie peine à croire à un acte intentionnel dirigé contre lui-même ou contre l'oiseau. «Un seul nichoir a été pris pour cible en vingt ans. Les soupçons s'étaient alors portés sur des gamins», rapporte-t-il.

«Guéguerres entre voisins»

Un conflit de voisinage? Souvent appelé dans le Jura en sa qualité de superviseur, François Turrian ne serait pas surpris: «Dans ce milieu rural, je constate pas mal de guéguerres entre voisins, de tensions exacerbées».

Son constat vaut peut-être à Fahy: dénoncé par deux voisins, l'entrepreneur qui entrepose des gravats sur une parcelle constructible où les vergers sont protégés s'est retrouvé au tribunal, il y a deux ans.

Selon la juge, une histoire de remblais était alors un iceberg qui cachait «une petite bringue entre voisins», selon la chronique judiciaire du «Quotidien Jurassien». La convention signée en 2016 doit être appliquée dans un délai bientôt échu.

En zone mixte habitat/verger, cette convention prévoit la coupe d'un des deux cerisiers en échange de trois plantations. Problème: mercredi dernier, l'entrepreneur a arraché le mauvais cerisier, celui qui abritait le couple de chouettes. Problème de la mesure compensatoire: comment replanter un vieil arbre?

Argument lancé par l'entrepreneur indélicat à un voisin: ce cerisier ne «donnait plus rien». Le voisin pense autrement: «Il donnait du plaisir aux gens». Pour un observateur, il y avait comme un désir de vengeance de la part de l'entrepreneur.

Un nichoir

«Ce couple de chouettes ne retrouvera pas un habitat de même valeur», déplore François Turrian. Le menuisier qui observe ces chevêches depuis des années a installé un nichoir à leur intention dans un arbre de sa propriété.

Son espoir est ténu, mais entretenu: au lendemain du déracinement, ce menuisier observait une chouette sur un poteau électrique situé de l'autre côté de la parcelle. Mais les chances d'une nouvelle couvée cette année sont quasi nulles.

«Plus que les deux oeufs, c'est la perte d'un vieil arbre qui est regrettable», commente Arnaud Brahier. Ce biologiste sait qu'une chouette couve entre deux et six oeufs, mais que selon la climat et les aléas, une nidification n'arrive pas toujours à son terme.

À Fahy, le conseiller communal en charge de l'environnement prépare un tout-ménage et envisage des panneaux d'information sur la chouette chevêche. «Les gens méconnaissent la valeur du bois mort», estime Fabien Cattin, un élu qui préside le triage forestier.

Pour lui, le cerisier à terre en dit long sur la mentalité helvétique: «Le propre en ordre n'est pas compatible avec l'écosystème et la biodiversité.» (Le Matin)