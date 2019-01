La justice st-galloise a frappé un grand coup dans le cas d'un restaurateur accusé d'avoir abusé de la détresse d'une dizaine de travailleuses venues d'Europe de l'Est. L'homme âgé de 68 ans écope de douze ans de prison pour viols, contraintes sexuelles et abus de détresse notamment.

Dans son jugement publié mercredi, le Tribunal d'arrondissement judiciaire de St-Gall va bien plus loin que la peine de quatre ans et demi requise par le Ministère public. Il renonce en revanche à prononcer l'expulsion du prévenu grec vers son pays.

L'accusé nie

De 2013 à 2017, ce dernier a employé une dizaine de femmes d'Europe de l'Est comme main-d'oeuvre bon marché pour des salaires inférieurs à la norme, sans que celles-ci ne disposent d'un permis de travail ou de séjour. Il a ainsi abusé de la détresse économique de ses victimes, observe le tribunal.

Pire, il s'est comporté de manière agressive à leur encontre et a fait usage d'une grosse pression psychologique en les menaçant de renvoi et en retenant parfois leur salaire. Il a également forcé deux Serbes et une Macédonienne à se livrer régulièrement à des actes sexuels avec lui.

L'accusé a en outre versé de l'argent en Serbie à titre de prêt, alors même qu'il se trouvait sous le coup d'une procédure de l'office des poursuites. Durant son procès, l'accusé a nié les faits reprochés, à l'exception de celui d'avoir employé les plaignantes au noir. La Cour a ordonné le placement immédiat du prévenu en détention de sûreté en raison d'un important danger de fuite. (ats/nxp)