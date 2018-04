Grosse frayeur mardi soir vers 19h à Valangin, près de Neuchâtel. Un homme échappé de l'hôpital psychiatrique de Préfargier à Marin-Epagnier (NE) et en état probable de démence a attaqué plusieurs personnes à la hache avant d'être maîtrisé, annonce la police cantonale dans un communiqué mercredi.

Le forcené a eu le temps de blesser deux femmes et un homme. La première a été touchée à la nuque tandis que la seconde a elle été blessée à l'épaule. L'homme qui accompagnait cette dernière et qui est parvenu à arrêter l'individu avec l'aide de deux passants, a lui aussi été touché dans l'opération.

Les deux femmes ont été hospitalisées à Neuchâtel, mais leurs jours ne sont pas en danger. Quant à l'agresseur, il a été interpellé par la police.

A noter que l'homme avait déjà agressé et frappé à mains nues une femme lundi en fin de journée, juste après s'être échappé. Il tentait de lui voler son véhicule. Agé de 31 ans et habitant la région, il était à Préfargier en placement volontaire et n'était pas connu pour des faits de violence. Après sa fuite, il avait immédiatement fait l’objet d’un avis de disparition à la police par l'établissement.

Une procédure pénale a été ouverte par le parquet général. Selon les premiers éléments, l’auteur ne connaissait pas ses victimes et les a vraisemblablement attaquées au hasard. (nxp)