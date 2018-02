C’est une femme terrorisée, sous protection policière depuis seize mois, qui témoignera au Tribunal vaudois de la Côte en ce début de semaine. Coiffeuse à Gland (commune de 13 000 habitants à 6 km de Nyon), la soixantaine, Sylviane* a été marquée à vie par cette fin d’après-midi d’avril 2016 lors de laquelle Robert*, son ex-mari, avait débarqué dans son salon, malgré la présence d’une cliente.

«Il a voulu avoir une explication, souhaitant savoir pourquoi sa femme lui réclamait de l’argent, révèle le premier procureur de la Côte, Jean-Marie Ruede. Le couple était divorcé depuis quatre mois et, depuis l’été, la victime avait obtenu une interdiction de périmètre: son ex-conjoint ne devait plus l’approcher à moins de 300 mètres.»

Cet ingénieur de formation aurait d’abord saisi la mère de ses enfants par les cheveux et un bras, pour mieux lui fracasser la tête contre une tablette en marbre, puis contre un miroir. Robert aurait ensuite bousculé la cliente du salon qui essayait de s’interposer. Quelques secondes durant lesquelles Sylviane aurait tenté de s’échapper par une porte donnant sur le couloir de l’immeuble. Le sexagénaire l’aurait ensuite rapidement rattrapée puis projetée au sol.

«Il l’a maintenue en appuyant son genou dans son dos, et a continué à la frapper à l’aide de ses poings et d’une massette, dans le dos et sur les bras, tout en lui déclarant qu’elle l’avait volé et qu’il allait la tuer», rapporte le magistrat dans son acte d’accusation. C’est alors qu’un voisin, alerté par les cris de la coiffeuse, est vainement intervenu à son tour. L’ex-mari, fou de rage, lui aurait asséné deux coups de poing au visage, «en lui demandant s’il voulait mourir avec son épouse».

Bilan: une dent fracturée, d’importantes douleurs articulaires à la mâchoire et une paresthésie à la joue gauche. Il aura fallu l’arrivée d’un deuxième voisin pour que Sylviane – blessée au bras gauche et l’épaule droite bloquée – puisse enfin s’échapper, et l’aide d’ouvriers du chantier tout proche pour que Robert soit enfin maîtrisé.

Incarcéré immédiatement dans une cellule de la police cantonale, où il restera deux semaines, le conjoint ultraviolent avait été transféré à la prison lausannoise du Bois-Mermet.

«Elle a vu sa dernière heure»

Six mois plus tard, le procureur Ruede acceptait de le libérer. «Je l’ai relaxé car il ne représentait pas un danger de récidive ou de passage à l’acte», justifie le chef du Ministère public de la Côte, conscient que la victime a été «secouée» le jour des faits. «Elle a vu sa dernière heure arriver.»

Poursuivi notamment pour tentative de meurtre et menaces qualifiées, c’est en homme libre que Robert comparaîtra devant le Tribunal correctionnel de Nyon. Son procès est prévu entre aujourd’hui et demain. (Le Matin)