Pour ce Vaudois qui avait cru pouvoir offrir à son fils une console de jeux dernier cri à prix cassé, la déception est immense. Mais pas seulement, il reproche aussi au commerce auprès duquel il a passé commande (en ligne) un certain manque de «fair play».

Revenons au début de l'histoire: le samedi 28 mars dernier, Mickaël découvre sur le site de MediaMarkt une offre alléchante: une console de jeux Xbox One X avec un jeu triple A récent («Star Wars Jedi: Fallen Order») au prix cassé de 379 francs au lieu de 529 francs. «Livraison jusqu'à dix jours ouvrables», est-il précisé.

C'est le meilleur prix qu'il trouve en ligne, Mickaël décide donc de passer commande. Vingt sept minutes plus tard, délai qu'il juge «incroyablement long» pour un site d'e-commerce, un courriel lui signifie que sa commande est validée, au prix souhaité. Mais il découvre avec stupeur que le délai de livraison est passé de dix jours ou moins à... «jusqu'à 15 semaines».

Pour Mickaël qui souhaitait une livraison rapide pour alléger la période de confinement de son fils, 15 semaines, même si cela est un maximum, c'est évidement beaucoup trop. Il décide donc d'annuler la transaction. Ce qu'il fait avec succès deux jours plus tard par téléphone.

Retour sur le catalogue et... surprise!

Dans la foulée, le vaudois décide de revenir sur le catalogue en ligne de MediaMarkt dans l'espoir de trouver une offre similaire. A sa grande surprise, il découvre qu'exactement la même console, avec exactement le même jeu, est proposée toujours avec 10 jours au plus de délai de livraison. Seul le prix a changé: 479 francs 95, soit un rabais beaucoup moins substantiel.

Mickaël a depuis bien tenté de reprendre le dialogue avec le commerce, ne serait-ce que pour obtenir une explication, mais sans y être parvenu jusqu'ici: «Je leur ai dit que je pouvais concevoir que c'était une erreur d'affichage, qu'on pouvait en discuter et trouver une solution, mais ils préfèrent la stratégie de l'autruche et comptent certainement sur l'épuisement et la résignation des clients», dit-il dépité.

Erreur d'affichage?

Il y a-t-il eu une erreur dans l'établissement du prix du rabais? MediaMarkt a-t-il indirectement poussé son client à annuler sa commande avec un délai rédhibitoire? Ou alors, le stock de consoles à prix ultra cassé s'est trouvé rapidement en rupture, ne restait alors qu'un stock de Xbox One X à un prix un peu moins cassé? Porte-parole de MediaMarkt, Stella Zeco reconnaît une anomalie lors de la transaction. Elle ne peut en particulier expliquer le radical allongement du délai de livraison maximal de 10 jours à 15 semaines: «Cela ne fait aucun sens puisque le bundle Xbox n'était pas en rupture de stock». Et de préciser que le service client tentait toujours vendredi matin de déterminer ce qui n'avait pas tourné rond.

Il est à noter que, depuis le dernier constat de notre lecteur, l'offre qui fait l'objet de cet article a une nouvelle fois évolué: on la trouvait vendredi à 439,95.- sur le site de MediaMarkt, toujours avec un délai de livraison à dix jours.

Jean-Charles Canet