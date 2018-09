Ce week-end, Carles Puigdemont, ancien président indépendantiste de la Catalogne, a été accueilli comme un frère d'armes à Delémont par les autonomistes jurassiens lors de la Fête du peuple. Dans ses propos, l'invité catalan a fait l'éloge du courage et de la fraternité, mais il s'est bien gardé d'évoquer le sort de Moutier, dont la votation pour son rattachement au Jura est contestée.

A Berne, le caractère provocateur de cette visite n'est pas passé inaperçu. Le conseiller national Manfred Bühler (UDC/BE) a déposé une question et une interpellation à l'adresse du Département de justice et police de Simonetta Sommaruga. Il craint que cette visite n'entache les relations d'amitié entre la Suisse et l'Espagne. «J'espère bien que cela ne sera pas le cas, précise-t-il. Mais je trouve que la caution gouvernementale donnée à ce monsieur n'est pas sans poser des questions. Certes, il a la possibilité de se déplacer librement, ce que je ne conteste pas. Mais, dès les moment où quatre ministres sont présents, cela donne un caractère officiel à cette visite.»

Ce qui gène le conseiller national probernois, c'est l'utilisation que Carles Puigdemont peut faire de cet événement «Le canton du Jura peut être utilisé pour défendre une cause qui peut heurter les autorités de Madrid». A-t-il eu des retours dans ce sens ? «Non, pour l'instant, mais je ne lis pas la presse espagnole...»

La Suisse plus neutre que jamais

Rappelons que dans la crise catalane, la Suisse est neutre. Au printemps, Ignazio Cassis avait proposé les bons offices de la Suisse pour une médiation, mais il n'était pas question de prendre parti dans les affaires internes espagnoles. «La Suisse reconnaît l'Espagne comme pays souverain et démocratique. Nous n'avons rien à lui apprendre», avait-il déclaré.

Quant à Carles Puigdemont, il est en exil aujourd'hui en Belgique. L'Espagne a retiré le 25 juillet le mandat d'arrêt européen lancé contre lui, après que la justice allemande a refusé de l'extrader pour rébellion. (Le Matin)