Pourquoi tout risquer lorsqu'on a une place de travail sûre avec un bon salaire? C'est ce qu'ont dû se demander le mercredi 14 mars les membres d'une coopérative zurichoise en se retrouvant face à leur ancien président et directeur, au Tribunal de district de Zurich. Une douzaine de membres de la BGZ2, active dans le milieu de la construction, ont assisté à son procès, écrit le «Tages-Anzeiger».

Appelé à la barre, l'accusé de 53 ans a tenté de s'expliquer: «C'est probablement ma folie des grandeurs qui a tout déclenché.» Entre 2008 et 2014, ce quinquagénaire a déboursé près de 850'000 francs détournés. L'argent a non seulement servi à s'offrir des montres et des voitures, mais également des meubles, de la nourriture, du vin, des produits électroménagers ou encore des billets pour des concerts. Une plainte pénale avait finalement mis fin à ses agissements.

Déjà condamné par le passé

L'enquête a révélé des faits étonnants: ce n'est pas la première fois que l'accusé détourne de grosses sommes d'argent pour son style de vie luxueux. Il a en effet déjà été condamné il y a seize ans pour des faits similaires. A l'époque, il avait volé près de 500'000 francs à l'école polytechnique de Zurich (EPFZ). Le quinquagénaire a fait preuve de beaucoup de culot puisqu'il a payé ses dernières dettes auprès de l'EPFZ, soit environ 180'000 francs, en se servant sur le compte de la coopérative BGZ2.

Le prévenu a finalement été condamné mercredi en procédure accélérée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Il devra par ailleurs rembourser les 850'000 francs. Une partie de cet argent a d'ores et déjà été rendu. En 2015, le Ministère public avait déjà vendu sa Ford Mustang GT, une montre de luxe, divers objets de son logement à Zurich et de son appartement de vacances situé au Tessin.

(Le Matin)