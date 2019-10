Un jeune homme a été agressé au spray au poivre lundi avant d'être détroussé au niveau du passage piéton souterrain situé à la Guglerstrasse, à Nidau.

L'auteur a pris la fuite à pied en direction de la Bielstrasse. Des témoins sont recherchés par la police cantonale bernoise.

Selon les premières informations, un jeune homme a pris le bus de la ligne No 7 de l'arrêt Omega jusqu'à l'arrêt Guglerstrasse.

A 17h35, il est sorti du bus et s'est dirigé vers la Bernstrasse. Dans le passage piéton souterrain, il s'est fait aborder par un jeune homme qui avait vraisemblablement fait le voyage dans le même bus que lui. Le jeune homme a essayé de lui arracher son téléphone avant de l'asperger de spray au poivre.

L'auteur, inconnu, s'est ensuite enfui avec le téléphone en direction de la Bielstrasse. Il correspond au signalement suivant: il fait entre 170 et 175 centimètres, il est âgé entre 15 et 20 ans, il a une corpulence normale et le teint basané. Au moment des faits, il portait une veste en cuir noire.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête, sous la conduite du Ministère public régional Jura bernois-Seeland et cherche des témoins. Toutes les personnes pouvant apporter des informations sur l'auteur sont priées de s'annoncer au +41 32 324 85 41.