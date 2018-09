Qu’est-ce qu’un «Sous-garien»? C’est un de ces bobos lausannois qui pullulent dans le quartier sous-gare. Il a de l’argent mais il aime les pauvres, de loin. Il fait du vélo, mange bio et est écolo, sauf si ça empiète sur son confort. Le Sous-garien est plein de bonnes intentions. Mais elles en restent souvent à ce stade. Lorsque le masque tombe, le Sous-garien est ridicule. C’est cette créature qu’un compte Instagram drôlement féroce et férocement drôle s’amuse à brocarder.

«Realsousgare», c’est son nom, est diablement efficace. Une image détournée. Et un commentaire lapidaire dans un franglais imbuvable et risible – car le Sous-garien, he talk comme ça. Fort de ses déjà quelque 200 publications et 1500 abonnés, ce «mème» connaît aujourd’hui un joli petit succès. Grâce à son humour. Et peut-être aussi suite à de petits coups de pouce du Temps et de Konbini.

«Mes abonnés aiment un contenu, pas une personne»

Mais pourquoi son auteur est-il si méchant? Et c’est quoi, au fond, selon lui, un bobo lausannois? Jeune Lausannois de 17 ans, le vengeur masqué entend le rester, masqué. «Je reste anonyme simplement parce que ça m’amuse. Et mes abonnés aiment un contenu, pas une personne», nous explique-t-il. Avant de préciser: «je ne pense pas qu’il y ait de véritable bobo lausannois, et d’ailleurs, «bobo», c’est surtout un cliché.»

Cette mise en garde posée, il tente tout de même une définition. «Un bobo sous-garien, ça a pas mal de sous, ça s’intéresse au cinéma et au théâtre, ça lit les journaux de gauche, ça vote à gauche, ça se dit assez écologiste, mais dans le fond c’est un aussi un libéral, du genre social-démocrate, comme Obama.»

«Je suis probablement un bobo»

Son compte Instagram souligne aussi l’hypocrisie du Sous-garien, pétri de grands idéaux mais surtout occupé par son nombril. «La férocité de mes mèmes est à prendre avec cynisme et autodérision, et pas tout le temps au premier degré», commente cependant le dézingueur de bobos. Et de confesser: «J’ai de la sympathie pour les Sous-gariens, parce que j’en suis un aussi. Je suis probablement un bobo, parce que j’aime la culture que je fais du vélo… et que l’endroit où je vis me conditionne inévitablement».

Le pourfendeur de Sous-gariens serait donc un Sous-garien. Mais du genre lucide et caustique. (Le Matin)