Un agent en assurance s'est fait passer pour un expert en optimisation financière et a ainsi escroqué des dizaines de personnes pour financer sa vie. Il a été récemment condamné par le Tribunal pénal de Lucerne pour escroquerie par métier, faux dans les titres et gestion fautive.

Expert fiscal sans qualifications

L'accusé de 35 ans, qui travaillait en tant qu'indépendant, a pris soin de mettre en place des constructions mensongères pour tromper ses clients. Il a par exemple modifié des documents appartenant à son ancien employeur pour pouvoir proposer à ses clients de prétendus investissements par le biais d'une entreprise active dans le domaine de l'optimisation financière. Sur internet, il se targuait par ailleurs d'être un expert fiscal et comptable alors qu'il ne dispose pas des qualifications requises. Entre 2007 et 2010, il a arnaqué 61 personnes et a ainsi empoché plus d'un million de francs.

Dans son jugement rendu public dimanche, le tribunal estime que le prévenu n'a pas agi de la sorte parce qu'il se trouvait en détresse financière. Ses manigances servaient uniquement à financer son style de vie luxueux, dénonce la justice. Si le Suisse a déjà été condamné par le passé pour infraction contre le patrimoine, les juges ont néanmoins retenu qu'il s'est montré coopératif tout au long de l'enquête et de la procédure.

Recours déposé

La Cour l'a condamné à 2 ans et demi de prison, dont 8 mois ferme. Il devra rembourser plus de 600'000 francs aux plaignants privés. Le jugement n'est pas encore entré en force. Un recours a d'ores et déjà été déposé. (Le Matin)