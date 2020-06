Le conseiller aux États Hans Wicki (PLR/NW) se fait le porte-parole à Berne de ces conducteurs qui perdent du jour au lendemain leur permis de conduire pour une infraction relativement bénigne. Il n'est pas seul dans sa démarche, puisque sa motion demandant d'introduire un sursis dans la Loi sur la circulation routière a été cosignée par 18 de ses collègues.

Des situations choquantes

Dans son argumentaire, il constate: ««Les zones 30 sur les routes principales et les zones de rencontre (20 km/h), où l'on pourrait penser qu'une limitation de vitesse plus élevée serait appropriée, sont particulièrement piégeuses. Prenons l'exemple d'un automobiliste qui n'aurait pas vu le signal de zone 30 d'une grande route et qui se fait contrôler à 51 km/h . Son permis de conduire lui sera alors retiré pendant un mois au minimum. Une vitesse de 55 km/h impliquerait minimum trois mois de retrait. Il est choquant qu'un automobiliste jouissant d'une réputation impeccable depuis 40 ans se voie retirer son permis suite à une faute légère.»

Le sursis, c'est l'avertissement

Le Conseil fédéral s'oppose à cette idée de mansuétude particulière à l'égard de certains conducteurs. Il précise que la formule du sursis existe dans le droit actuel sous la forme de «l'avertissement». Une telle mesure est prononcée pour des infractions légères avec un délai d'épreuve de deux ans. Cela concerne les automobilistes «qui circulent à une vitesse de 66 à 70 km/h à l'intérieur des localités, de 96 à 105 km/h à l'extérieur des localités et de 146 à 150 km/h sur les autoroutes.» Ce n'est qu'en cas de récidive que le permis est retiré.

Dans sa position, le Conseil fédéral confirme la ligne qu'il suit depuis des années avec Via Sicura: «Un assouplissement des règles contrecarrerait l'effet préventif des retraits de permis.» Et cela même pour un automobiliste jouissant d'une réputation impeccable depuis 40 ans , comme il doit y en avoir quelques-uns au Conseil des États, qui doit traiter le sujet mercredi.

Eric Felley