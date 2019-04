C'est historique: le peuple suisse devra revoter. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les irrégularités qui ont entaché le vote de 2016 sur l'imposition des couples mariés et a décidé de l'annuler, une première depuis 1848.

Par une majorité de quatre contre un, les juges lausannois ont estimé que l'erreur de chiffre dans la brochure du Conseil fédéral était très grossière. Vu le résultat serré - l'initiative avait été acceptée par 16 cantons et demi mais rejetée par une courte majorité des votants -, il s'impose d'admettre les sept recours déposés par des citoyens et d'annuler le scrutin.

Dans ses délibérations, la 1ère Cour de droit public a estimé que le Conseil fédéral avait violé son devoir d'information et de transparence en annonçant que seuls quelque 80'000 couples mariés à deux revenus étaient pénalisés par le système actuel. En réalité, le chiffre réel dévoilé deux ans plus tard s'élève à 454'000 couples.

D'autre part, les juges ont constaté que rien ne s'opposait à la répétition du vote puisqu'aucune loi sur l'imposition des couples n'a été adoptée depuis lors.

Un «non» sur le fil du rasoir

Au soir du 28 février 2016, l'initiative «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage» était rejetée à une courte majorité de 50,8% des votants - soit une différence de 55'072 voix - alors que 16 cantons et demi l'avaient acceptée. Dans ce texte, le PDC demandait que la Constitution fédérale soit complétée en ce sens que «les couples mariés ne soient pas pénalisés par rapport à d'autres modes de vie, notamment en matière fiscale et d'assurances sociales».

Le Conseil fédéral recommandait le rejet de l'initiative. Dans sa brochure explicative, il estimait à 80'000 couples mariés à deux revenus et de nombreux retraités mariés le nombre de personnes pénalisées par l'impôt fédéral direct.

Grossière erreur

Un an et demi plus tard, en juin 2018, le gouvernement a admis une grossière erreur de chiffres: le nombre de couples mariés à deux revenus s'élevait en réalité à 454'000. S'y ajoutaient quelque 250'000 couples retraités. Au total, les couples mariés discriminés par l'impôt étaient au nombre de 704'000.

Dans la foulée de cette annonce, le PDC a déposé des recours dans plusieurs cantons. Les gouvernements saisis ayant rejeté ces demandes d'annulation, les recourants se sont tournés vers le Tribunal fédéral.

Une première

Mon Repos a donc accepté les recours, invalidant le vote du 28 février 2016. Selon toute vraisemblance, le peuple suisse devra revoter sur l'imposition des couples mariés. Depuis la naissance de l'Etat fédéral en 1848, aucune votation fédérale n'a été annulée, comme le confirme la Chancellerie fédérale.

A la suite de l'acceptation serrée de la réforme de l'imposition des entreprises en 2008, le PS avait aussi demandé l'annulation du vote devant le Tribunal fédéral. En cause, l'estimation beaucoup trop basse des pertes pour les caisses fédérales. Le Tribunal fédéral avait alors rejeté le recours: la sécurité du droit plaidait pour le maintien de la réforme qui était déjà entrée en vigueur.

Autre précédent de taille, en 1854, l'élection au Conseil national dans le canton du Tessin avait été annulée en raison des violences et des irrégularités qui avaient émaillé la campagne. A l'époque, c'est le Conseil national, compétent en la matière, qui s'était prononcé. (ats/nxp)