Le prêtre polonais qui a brûlé dimanche en public des livres de Harry Potter s'est excusé de son geste mercredi: «Il ne s'agissait de se moquer d'aucun groupe social ni d'aucune religion et cela ne visait ni les livres en tant que tels ni la culture, a-t-il dit. Si quelqu'un a compris ainsi mon acte, je voudrais sincèrement m'en excuser». Mais alors, pourquoi diable (oups, pardon), a-t-il fait cela? Soit c'est Voldemort, soit il aime pas les balais, on ne voit que cela. Michel Pralong

Il s’est encore trumpé

«Mon père est né dans un lieu magnifique en Allemagne. Donc j’ai un sentiment particulier envers ce pays», a déclaré Donald Trump à propos de son père Fred, qui est né à New York… Oui mais il faut relativiser: le président touffu ne ment pas perpétuellement. Parfois il dort. Renaud Michiels

C'est vraiment plus plastique?

Neuchâtel lance l'opération «Box ton lunch» qui permet de réduire le plastique en apportant un tupperware au restaurant. Tupperware qui, donc, est en plastique. Certes, il est réutilisable, mais on aurait pu choisir un truc genre gamelle militaire en métal ou boîte en carton. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le nom de cette opération, ce qu'on ne réduit pas, ce sont les anglicismes. (MP)

Au sommet

A droite, Son Altesse Sérénissime le prince Alois von und zu Liechtenstein, comte de Rietberg, prince héréditaire de la principauté et son épouse, Son Altesse Royale la Princesse héritière Sophie von und zu Liechtenstein, princesse de Bavière, duchesse en Bavière. A gauche Ignazio et Ueli. (RM)

Palpitant

Kris Jenner, la maman de toutes les Kardashian et des Jenner, vient de révéler qu'elle se réveillait tous les matins à 4 h 30 et se préparait «mentalement, émotionnellement et physiquement pour sa journée avec du café et du cardio». C'est fou, non? Ah non. (MP)

La preuve par trois

Trois bonnes raisons d’aller visiter l’expo nationale d’épagneuls du Tibet à la salle communale de Martigny https://t.co/JWLi3Af1ed pic.twitter.com/yXzlAM5ZPf — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) 3 avril 2019

«Trois bonnes raisons d’aller visiter l’expo nationale d’épagneuls du Tibet», tweete «Le Nouvelliste». 1: c’est une expo. 2: on y trouve des épagneuls. 3: ils viennent du Tibet. (RM)

Mince alors

Céline Dion fait peur à certains. Pas avec ses chansons, mais à cause de son poids. Nombre de ses fans s'inquiètent de ses dernières photos, où elle paraît bien maigre. La chanteuse a tenu à les réconforter: elle est un peu fine, mais elle va bien. (MP)

