Eolia Crettenand, future maçonne, 29 ans, Saillon (VS)



C’est après s’être lancée sans beaucoup de conviction dans un apprentissage de vendeuse qu’Eolia Crettenand trouve sa vocation. «Mon père m’a trouvé un emploi de paysagiste. C’est là que j’ai découvert que le travail physique était ce qu’il me fallait. Mais tondre les pelouses, ça n’était pas ça.» L’admiration qu’elle nourrit depuis petite pour les ouvriers la pousse naturellement vers cette nouvelle voie.

«Je n’ai jamais eu de photos de stars au mur. Pour moi, les vrais héros, ce sont ceux qui travaillent tous les jours, par – 10 ou +40 degrés. Mon papa était maçon et mon grand-père machiniste. Quand il me racontait ce qu’était le chantier de la Grande-Dixence, ça me passionnait. Mais, à l’adolescence, ce métier me paraissait inatteignable, même si c’était mon rêve. Alors, une fois adulte, j’ai tenté ma chance.»

L’entreprise Filliez, de Verbier, spécialisée dans l’aménagement extérieur et le génie civil, est la première à faire confiance à la jeune femme. «Le patron m’a dit: «Je ne vois pas pourquoi tu y arriverais moins bien qu’un homme.» La gent masculine, justement, comment a-t-elle accueilli la seule femme de l’équipe? «Le premier jour, ils m’ont regardée comme si je m’étais trompée d’adresse. Avec ma silhouette fine, ils n’imaginaient pas que je venais faire de la maçonnerie. Le deuxième jour, j’étais comme un animal qu’ils n’osaient pas trop approcher. Normalement, sur les chantiers, on se serre la main. Ils ne savaient pas s’ils devaient plutôt me faire la bise. Le troisième jour, j’étais acceptée. Au début, ça leur a fait bizarre, mais maintenant je ne suis plus une femme, je suis un ouvrier.»

Un ouvrier un peu spécial quand même, dont les collègues mâles prennent soin. «Je trouve ça mignon. Et en hiver, quand il n’y a pas de WC sur les chantiers, le patron me laisse prendre la voiture pour aller au café le plus proche.» Eolia Crettenand l’admet volontiers, il faut avoir un caractère de cochon pour faire ce métier, être un peu garçon manqué même. «J’ai envie d’être fière de moi et, à la fin d’une journée de travail, je le suis. J’ai l’impression d’avoir mérité la nourriture que je mange, comme me l’a appris mon père.»

Son avenir, elle l’espère dans un premier temps au sein de l’entreprise Vaudan, au Châble (VS), qui devrait l’engager si le volume de travail le permet. Dans un avenir plus lointain, elle se verrait bien cheffe d’équipe, sans s’inquiéter du respect qu’il faudra inspirer à ses collaborateurs. «Quand ils voient que vous connaissez le travail, ils vous respectent.» Une assurance jusque dans la terminologie. «Je serai maçonne, pas maçon. Quand on me dit que ça n’existe pas, je réponds que, maintenant, oui.» (Le Matin)