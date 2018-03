Lavinia Hoffmann, 20 ans, chauffeur routier, Isérables (VS): au volant d’un semi-remorque à travers l’Europe



«Au début, j’étais censée commencer un apprentissage dans un EMS auprès des personnes âgées. J’avais même déjà une place. Mais mon père m’a conseillé de m’orienter vers autre chose. C’est lui qui m’a suggéré de faire un stage dans le transport.» Adepte à cette époque-là de la gymnastique rythmique sportive, Lavinia Hoffmann est pourtant assez éloignée du monde viril des chauffeurs routiers. Mais c’est le déclic. Même si les débuts sont compliqués. «J’habite Neuchâtel. Mais, dans la région, toutes les entreprises que j’ai contactées m’ont répondu qu’elles n’engageaient pas de femmes. Finalement c’est un ami de mon papa, en Valais, qui m’a engagée.» Une entreprise active sur les chantiers, dans laquelle Lavinia Hoffmann effectue son apprentissage.

Elle est la seule femme tant aux cours professionnels que sur son lieu de travail. «C’est difficile, il faut un caractère fort, sinon tu te fais bouffer. Et, même avec ce caractère, j’ai plusieurs fois pensé à laisser tomber.»

Son diplôme en poche, la jeune femme souhaite quitter les chantiers pour tracer la route. «Tout le monde me disait que ça n’était pas fait pour moi. Dans la construction, à la fin de la journée, on rentre chez soi. Sur les routes, pendant cinq jours, on est loin de la maison. Mais j’ai eu envie d’essayer quand même.» Essai concluant puisque, depuis deux ans, elle sillonne l’Europe, du sud de la France aux Pays-Bas, avec son semi-remorque de l’entreprise Translait, passant la nuit dans la cabine de son véhicule comme les autres routiers.

«J’essaie d’éviter les aires d’autoroute, je trouve ça assez glauque. Généralement, je trouve une place vers les villages. Ou alors je croise des copains et je me joins à eux.» Des copains essentiellement masculins, les femmes étant très peu nombreuses dans les transports. «Il y en a plus sur les chantiers, les horaires sont plus faciles. Et ça me va bien comme ça, je m’entends mieux avec les hommes.» Si ses débuts ont été parfois compliqués dans cet univers masculin, Lavinia ne se verrait pas faire un autre métier aujourd’hui.

«Quand j’arrive quelque part, les hommes viennent souvent m’aider, ils ont plus d’égards. Même s’il y a toujours des machos. En Italie, par exemple, quand je dépasse un autre camion et qu’il voit que c’est une femme au volant, il met les gaz pour repasser devant. Mais ça m’amuse. Et les remarques désagréables me passent au-dessus.» (Le Matin)