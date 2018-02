La vague de froid qui s'apprête à s'abattre sur l'Europe va avoir des conséquences inattendues au...Groenland. En effet, selon France 24, les températures annoncées en Suisse devraient être inférieures à celles enregistrées au pôle Nord où le mercure devrait s'approcher du zéro. La chaîne météo annonce de son côté des températures positives, supérieures de 25°C aux normes de la saison.

Alors que la #France s’apprête à subir une #vaguedefroid la semaine prochaine, des records de #douceur sont enregistrés près du #pôleNord avec des températures positives, supérieures de 25°C aux normales de saison ! pic.twitter.com/UPkQOxl4xu — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 24, 2018

L'explication de ce phénomène est logique, c'est un peu comme les vases communiquants. «C'est comme si quelqu'un avait ouvert la porte du réfrigérateur de la planète, laissant l’air froid s'échapper des régions qu'il occupe normalement pour l'emmener vers l'ouest des États-Unis et l'Eurasie, et transformant le frigo en un endroit inhabituellement chaud», détaille un spécialiste des phénomènes météorologiques sur le site de la chaîne française.

February? This is crazy. Retreat of sea ice in the Bering Sea continues - well below the previous record low in the satellite era. pic.twitter.com/9UoqZvaFr2 — Zack Labe (@ZLabe) February 21, 2018

Closest to the North Pole (>80°N latitude), #Arctic temperatures are the highest on record for the month of February in this data set.



Red is 2018. Blue [1958] to yellow [2017] lines for each year. "Average" temperature is the bold, light blue line. https://t.co/kO5ufUWrKq pic.twitter.com/jzP6CmvpXO — Zack Labe (@ZLabe) February 22, 2018

En Suisse, les températures ne devraient pas dépasser les -5°C, mais à cause de la bise, les habitants devraient ressentir des valeurs environ dix degrés plus basses, a indiqué samedi à l'ats Anick Haldimann, prévisionniste à MétéoSuisse. A 2000 mètres, le thermomètre devrait descendre jusqu'à -17°C, et les températures ressenties à -30°C.

An unserer höchst gelegenen Wetterstation auf dem Klein #Matterhorn (3873m) aktuell noch moderate -16 Grad. Montag auf Dienstag stürzt die Temperatur dann bis auf klirrend kalte -30 Grad ab! Alle punktgenaue Vorhersagen wie immer auf unserer https://t.co/eutqT6OPgM pic.twitter.com/whzmRqFafw — meteocentrale.ch (@meteocentrale) February 25, 2018

Für alle #Gfrörlis ????, die Kältewelle hält nur bis Mittwoch an, dann wird's wärmer. Am Wochenende sind #frühlingshafte +10 Grad ???????? möglich. ^je pic.twitter.com/87JVA3rzjz — SRF Meteo (@srfmeteo) February 25, 2018

(nxp)