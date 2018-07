Un homme domicilié dans le canton de Lucerne a filmé deux filles du voisinage lorsqu'elles utilisaient ses toilettes. Il a aussi photographié des enfants sur une plage naturiste en Autriche. Il écope d'une peine privative de liberté de deux ans, commuée en thérapie.

Pédopornographie sur le web

Le Tribunal pénal de Lucerne a reconnu le prévenu de 52 ans coupable des charges de pornographie, violation des sphères privées et intimes avec un appareil d'enregistrement et appropriation non autorisée de données personnelles. Les 47 jours passés par le prévenu en détention préventive lui seront comptabilisés.

Entre 2011 et 2015, ce père de trois enfants a téléchargé, consommé et rendu accessible de la pornographie enfantine sur Internet, dont les photos prises en Autriche. Il a en outre géré un forum en ligne sur lequel il discutait d'abus d'enfants avec d'autres utilisateurs. A l'aide d'une caméra cachée dans un stylo, le prévenu a filmé deux filles du voisinage qui utilisaient ses toilettes. De plus, alors qu'il gardait la maison d'une des filles, il a copié un CD de photos de famille pour en faire un montage.

Gravité moyenne

Selon l'expert, l'homme souffre de pédophilie hétérosexuelle. Il a qualifié son forum sur internet d'«auto-thérapie», ayant lui-même été abusé en tant qu'enfant. La gravité de ses actes a été jugée moyenne. Il n'y a pas eu d'attouchement. Les deux filles du voisinage et ses deux propres filles ont été interrogées et n'ont pas fait état de tels actes. Le jugement a été rendu en procédure accélérée. Le prévenu devra s'acquitter de 34'000 francs de frais de procédure. (ats/nxp)