Une bonne étoile a veillé mercredi soir sur un visiteur du casino de Berne. Un joueur a gagné le gros lot.

Le million lui sera versé intégralement, a annoncé jeudi la maison de jeux. L'heureux gagnant entend se mettre à son compte et monter sa propre affaire.

Les gains obtenus au casino en Suisse sont exempts d'impôt. En contrepartie, les maisons de jeu sont elles taxées. Le montant est prélevé sur le produit brut de jeux, à savoir la différence entre les mises des joueurs et les gains qui leur sont reversés. L'impôt sur les maisons de jeu - environ 400 millions de francs par an - va principalement à l'AVS et aux cantons hébergeant les casinos. (ats/nxp)