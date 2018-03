La situation financière de Jürg est tendue. C'est pourquoi il a perdu les pédales, au printemps derniers, lorsqu'il a reçu une ultime injonction de payer de la part de son assurance maladie, écrit ce mercredi «Blick».

Estimant être impossible de payer la facture, l'Alémanique de 54 ans avait écrit une lettre à Swica dans laquelle il dénonçait son modèle d'affaires «basé sur l'escroquerie». Le Saint-Gallois s'était également présenté comme étant un «grenadier ayant bien appris son métier et que cela pourrait avoir de graves conséquences».

«Un jour, je vais exploser»

Après réception de ce courrier, Swica avait décidé de ne pas le mettre aux poursuites tout de suite, mais avait porté plainte contre lui pour tentative de contrainte. Jürg, lui, s'était opposé à cette plainte dans les délais qui lui avaient été impartis. Dans son écrit adressé à la justice saint-galloise, il avait pris soin de joindre une lettre adressée personnellement au secrétaire général de Swica. Et celle-ci regorgeait d'insultes de tous genres, souligne le quotidien alémanique. Jürg faisait ainsi remarquer que le seul moyen pour éviter «cette escroquerie» était la «mort». «Je vais causer une tuerie et serai abattu par la police», poursuivait ainsi le quinquagénaire. «Une mise en poursuite à le même effet sur moi qu'un mèche sur une fusée. Un jour, je vais exploser.»

En recevant quelques semaines plus tard un nouveau courrier de l'assurance maladie, le Saint-Gallois avait alors définitivement perdu tous ses moyens. Il avait appelé la police et avait exigé que Swica retire sa plainte: «Si rien ne se passe dans la semaine qui vient, je me rendrai à Winterthour pour y faire du ménage. Ils n'ont qu'à bien se tenir.»

Le prévenu se trouve-t-il actuellement en Australie?

Le Ministère public saint-gallois a tenté de régler toute cette histoire en condamnant Jürg via ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende de 1780 francs pour tentatives de contraintes. Mais comme le quinquagénaire n'a pas accepté l'ordonnance pénale l'affaire sera traitée jeudi par le Tribunal de district de Saint-Gall.

Tous les efforts de «Blick» pour joindre Jürg sont restés vains. Un de ses voisins croit savoir qu'il est parti en Australie «pour un séjour plus ou moins long». On ignore donc si le quinquagénaire sera présent lors de son audience. Le journal rappelle qu'il est indispensable d'observer la présomption d'innocence. (Le Matin)