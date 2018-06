«Je me suis dit que j'allais vous intercepter, vous tabasser, mettre le feu à votre maison et vous abattre par balles. Je suis un bon tireur.» Tels sont les propos inquiétants tenus par un père de famille zurichois, un jour de septembre 2016.

L'individu s'était alors rendu à l'école de sa fille, âgée de 14 ans à l'époque, parce que celle-ci était régulièrement harcelée par quatre camarades. Lors de la discussion menée avec l'enseignante, la direction et les élèves concernés, le père avait complètement pété les plombs.

À peine deux mois après les faits, il avait déposé une demande pour pouvoir acquérir un pistolet et deux fusils. Or sa commune de résidence avait rejeté sa demande, indique ce mercredi le «Tages-Anzeiger». Les menaces proférées à l'école de sa fille avaient en effet nécessité l'intervention de la police et cette dernière avait été inscrite dans le système des forces de l'ordre.

Le rapport précise néanmoins que les autorités de poursuites pénales n'avaient pas ouvert d'enquête puisque les personnes menacées avaient refusé de porter plainte.

Appartement fouillé

Comme le père n'avait pas accepté le refus de sa commune, il avait fait recours auprès de la préfecture, précisant être un collectionneur souhaitant simplement agrandir sa collection. Il avait également affirmé ne jamais avoir voulu menacer les élèves.

Selon lui, il aurait simplement essayé de leur faire comprendre à quel point cette histoire de harcèlement avait eu un impact sur sa famille. Or toutes ses explications n'avaient servi à rien: la préfecture avait au contraire décidé de faire fouiller son appartement. En janvier 2017, la police avait confisqué chez lui deux pistolets et un fusil.

Bien décidé à ne pas se laisser faire, le Zurichois avait alors porté l'affaire devant le Tribunal administratif de son canton. Et celui-ci s'est finalement prononcé en faveur du père. «Rien ne porte à croire qu'il ait prévu de concrétiser les menaces formulées», indique le tribunal dans un jugement rendu public mardi. La justice souligne aussi que le père avait relativisé ses menaces avec la phrase suivante: «Notre famille est correcte et ne ferait jamais une chose pareille.»

Les juges estiment par ailleurs que la situation a changé par rapport à 2016 puisque l'adolescente a, depuis, changé d'école. Pour finir, ils ajoutent que l'homme n'aurait pas eu besoin d'un permis d'acquisition d'armes pour passer à l'acte parce qu'il détenait déjà des armes chez lui.

Le jugement ne précise toutefois pas si le Zurichois a pu récupérer les armes saisies. (Le Matin)