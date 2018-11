Un tragique incident s'est produit dimanche dernier, à proximité de la gare d'Oberglatt (ZH).

Peu après 6h30 du matin, un homme a été écrasé par un train pour des raisons encore inconnues, rapporte la police cantonale de Zurich. «Ses blessures étaient si graves qu'il est décédé sur place», précise la porte-parole Rebecca Tilen.

Une enquête est en cours. A l'heure actuelle, les enquêteurs privilégient la piste de l'accident.

«On n'arrête pas de pleureur»

Une lectrice alémanique de «20 Minuten» raconte avoir été une bonne copine de la victime. Selon elle, il s'agit d'un jeune homme de 19 ans. Les autorités, elles, n'ont pas confirmé cette information.

«Il aimait sa vie»

«Un ami m'a dit qu'il était bourré et qu'il est tombé sur les voies», explique la lectrice. Et d'ajouter: «On est tous très triste et on ne comprend pas pourquoi il est mort. On n'arrête pas de pleurer quand on parle de lui.»

Deux jeunes hommes ont contacté la rédaction de nos confrères alémaniques. Ils disent être sortis avec la victime le soir des faits. Leur pote serait rentré seul à la maison. «On n'a bu qu'un petit peu. Il aimait sa vie et avait beaucoup de projets.» (Le Matin)