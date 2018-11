Les sondages Tamedia et SSR publiés ce jour donnent l’initiative de l’UDC dans une fourchette de 37 à 40% d’acceptation. Il faut cependant rester prudent sur le résultat qui sortira des urnes le 25 novembre. En février 2014, l’initiative contre l’immigration de masse était aussi donnée perdante lors des derniers sondages, avec 49 et 43 % des intentions de vote. A la fin, elle avait dépassé de justesse les 50%.

Dans les officines des partis, tout le monde a encore en mémoire ce retournement de situation et ne voudra pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir bien occis. Il reste qu’ici la différence est plus grande et la campagne moins clivante. Le fait que l’initiative ne soit pas très claire y est pour beaucoup. Elle a changé de titres ou d'objectifs trois fois: contre les juges étrangers, pour l’autodétermination et enfin pour sauver la démocratie directe. Sur ce dernier point, l’argument est tout de même énorme, car l’UDC n’a jamais autant utilisé la démocratie directe avec ses initiatives suspendues comme des épées de Damoclès.

Malgré un intense matraquage

L’aspect juridique du texte a aussi été d’emblée problématique et trop éloigné des préoccupations concrètes des gens. Franchement, qui se lève le matin en se disant qu’il va avoir un problème avec les juges étrangers à la fin du mois ou qu’il a l’impression de voir venir une dictature ? En réalité, l’UDC s’offre à grands frais une campagne pré-électorale en vue des fédérales de 2019. Malgré un intense matraquage et un ton catastrophiste, elle convainc les convaincus. Les stratèges vous diront que l’objectif est atteint: maintenir le volume des troupes, garder le leadership du calendrier et rester le plus grand parti de Suisse.

Pour le reste, il n’y aura pas de Swissxit le 25 novembre. Espérons qu'une fois cette initiative derrière, le Conseil fédéral retrouvera le courage de gouverner et de prendre des décisions qui déplaisent du côté d’Herrliberg. Il est temps de relever la tête et d’aller de l’avant avec l’UE, le traité pour l'interdiction des armes nucléaires ou encore le Pacte de l’ONU sur les migrations. L’arrivée de deux nouvelles têtes permettront aussi de relancer ce Gouvernement grippé depuis des mois. Un résultat sans équivoque devrait aussi faire réfléchir le chef de la diplomatie helvétique qui ne cesse de répéter que «faire de la politique extérieure, c’est faire de la politique intérieure».

Ou alors, il peut changer de département.

(Le Matin)