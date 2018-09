Cette fois c’est sûr et certain: plus jamais David Lewis ne se plantera sur l’origine de la raclette. Le Britannique était ce dimanche avec son fils dans la commune de Bagnes. Ils ont avalé plusieurs raclettes. «Et on les a même fait racler pour qu’ils apprennent. Ils ont adoré», précise le conseiller national (PDC/VS) et président de l’Interprofession Raclette du Valais AOP Thomas Egger.

David Lewis? La mésaventure de ce Britannique de 43 ans avait fait le tour de la planète en juin dernier. Les autorités de Freienbach (SZ) lui avaient refusé le passeport suisse entre autres car il avait été infoutu d’identifier l’origine de la raclette. La «Suisse romande», avait-il répondu, plutôt que «le Valais»…

Des reines et du fromage

Dans les colonnes de Blick comme dans celles du Matin, Thomas Egger s’était alors engagé à inviter à David Lewis en Valais, histoire de déguster une raclette «authentique». Parole tenue: l’Interprofession Raclette du Valais et Valais Wallis Promotion ont offert ce dimanche au Britannique une journée qu’il a semblé apprécier à l’occasion de la fête «Bagnes Capitale de la Raclette».

David Lewis et son fils ont pu admirer des reines de la race d’Hérens. «Puis nous sommes passés à l’apéro et à la dégustation», note Thomas Egger. «Je n’ai pas compté le nombre d’assiettes qu’ils ont mangé mais ils ont manifestement apprécié.»

Un nouvel ambassadeur à Zurich

Le Britannique est ensuite rentré chez lui. Il ne vit désormais plus dans le canton de Schwytz mais à Zurich, où il a ouvert un Coffee shop. Et il n’est pas reparti les mains vides. «Nous lui avons offert un fromage et un couteau à racler. Il a dit qu’il les exposerait dans son café. On peut dire que la raclette a un nouvel ambassadeur», rigole le conseiller national. (Le Matin)