«Mon avenir était à l’armée: je m’apprêtais à rejoindre la Swisscoy au Kosovo… jusqu’à ce qu’on me liquide, parce que j’étais un Romand, dans une compagnie d’Alémaniques...» Fumeur de pipe au look soigné, Samuel* est un tagueur repenti. Hier face à un juge du tribunal de la Sarine, ce Fribourgeois 28 ans est revenu sur ses neuf mois de délinquance.

«En ce début d’année 2013, j’avais passé de nombreux mois cloîtré dans ma chambre à ne rien faire, encore chez mes parent, et j’avais une relation amoureuse nocive, a expliqué l’ex-sergent militaire sans antécédent judiciaire. «J’étais clairement en dépression.» Mais aussi en révolte.

Théâtre municipal et diocèse

En plus des inscriptions «reconstruire» et «revivre», l’insomniaque spraiera «vox populi», «venom» (venin, en anglais) ou «SSOB» (pour «boss» – le chef – à l’envers, qui était son surnom à l’armée). Notamment sur une façade du théâtre municipal, l’Équilibre, à l’architecture controversée. «Elle ne colle pas du tout avec le patrimoine de la ville, nous a confié Samuel. Vous verrez très peu de graffitis sur de vieux bâtiments en molasse, ou qui respectent l’histoire d’un quartier.» L’indigné s’en est aussi pris à des affiches publicitaires, en particulier celles placardées par l’église: «Je n’acceptais pas qu’on nous mette sous les yeux des messages disant qu’il nous faut croire en Dieu pour être sauvé.» Des tags, mais aussi de nombreux visages cartoonesques. «C’était des têtes de Jojo’s, des figurines de monstres à collectionner qu’on se lançait dessus dans les préaux, à la fin des années 1990. J’y mettais pas mal de couleurs et des ombrages: il fallait que ça ait de l’allure!»

«Un exutoire pour exister»

Le pont du Milieu, ou des piliers de celui menant à la commune voisine de Marly, mais aussi des arrêts de bus, des WC publics, une porte du hall de la gare CFF, des wagons, des murs d’école, un immeuble du diocèse, des horodateurs… Au total, Samuel a admis être l’auteur de 158 graffitis dans le Grand Fribourg. Et d’avoir toujours agi seul.

«C’était un exutoire très identitaire, pour exister», confie le tagueur en série. Confondu par les messages qu’il échangeait avec un autre grapheur – un mineur pris en flagrant délit –, l’ancien sergent a admis les faits dès la perquisition effectuée à son domicile, où de nombreux croquis ont été saisis. Prononcée par le Parquet, la condamnation pénale pour «dommages à la propriété considérables» est tombée il y a six mois: 1 an de prison avec sursis. Si Samuel s’y est opposé, c’est surtout pour contester les montants réclamés par les très nombreux plaignants. Arrêtés à plus de 50'000 fr.

«Je suis en tout cas prêt à payer toute ma vie pour des bêtises que j’ai faites», assure-t-il. Même si pour l’heure, le Fribourgeois devenu heureux père d’un bébé de 8 mois se focalise principalement sur son rôle de père au foyer. «Je lui en parlerai plus tard, car ça ne sert à rien de cacher ce genre de choses. Surtout si ça peut lui permettre d’apprendre de mes erreurs.»

Verdict le mois prochain. (Le Matin)