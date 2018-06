Les règles paraissent pourtant claires: au buffet du restaurant Migros d'Abtwil (SG), les 100 grammes coûtent 2,90 francs. Une limite maximale a été fixée à 18 francs. Un lecteur de «20 Minuten» était donc d'autant plus surpris, le week-end dernier, lorsque la caissière lui a annoncé que son plat coûtait 31,55 francs. A la question de savoir pourquoi son assiette ne lui revenait pas à 18 francs, comme prévu par le règlement, la dame lui a répondu que le supplément était dû au fait qu'il avait deux fourchettes sur son plateau.

«La deuxième fourchette était pour mon ami. Il voulait goûter un peu de mon poisson», a raconté lundi au journal alémanique l'adolescent de 17 ans. Le jeune précise que son pote n'avait rien commandé du tout. «J'ai essayé de parler avec la caissière, mais elle a insisté pour que je paie plus.» Enervé, l'adolescent a finalement demandé à voir le patron.

Plus de limite maximale lorsqu'un assiette est partagée

Or contrairement à ce qu'il pensait, le gérant aussi n'a rien voulu savoir. Aucune solution n'a pu être trouvée. «C'est quand même pas possible de devoir payer 13 francs en plus juste parce que mon ami voulait goûter un peu de mon plat», s'énerve le jeune, qui a finalement quitté le restaurant en laissant son assiette sur place.

Contacté, le porte-parole de Migros Suisse orientale, Andreas Bühler, confirme l'incident à «20 Minuten». Selon lui, l'employée a agi correctement. «Dès qu'une autre personne mange de l'assiette d'un client, la limite maximale de prix saute. Le client doit donc payer le nombre exact de grammes se trouvant sur son assiette.» Selon Andreas Bühler, il arrive de temps en temps que deux personnes se partagent une assiette. «Lorsqu'on en parle aux clients, ils sont pour la plupart réceptifs à ce qu'on leur dit. » (Le Matin)