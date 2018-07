L'heureux gagnant a remporté 19'847'670 millions de francs en cochant les cinq bons numéros et les deux «étoiles», a indiqué la Loterie romande. Pour décrocher le jackpot, il fallait cocher les numéros 1, 4, 14, 21 et 49, ainsi que les «étoiles» 2 et 12. Lors du prochain tirage, mardi, 20 millions de francs seront en jeu. (ats/nxp)