Un bandage entoure la cheville gauche de Rosa, 74 ans. «Mes ligaments ont été déchirés», raconte jeudi la septuagénaire à Blick. D'autres examens médicaux devront être faits pour s'assurer que son pied ne soit pas cassé. «En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance!»

La grand-maman se promenait lundi à Schinznach Dorf (AG) quand les faits se sont produits. «Avec une amie, nous voulions profiter du soleil et se faire un bon restaurant à midi.» Or pendant que les deux femmes marchaient sur un petit sentier en graviers le long de l'Aar, un homme en vélo électrique s'est approché d'elles par derrière. «Il a sonné une fois. Juste après, mon amie m'a dit qu'un vélo arrivait. J'ai donc fait quelques pas sur la droite pour le laisser passer.»

«Il est tombé sur moi»

Mais selon Rosa, le cycliste a voulu passer à tout prix par la droite et non la gauche. «J'ai vu qu'il a freiné d'un coup, mais quand il a heurté de plein fouet mon épaule droite. je suis tombée et lui est tombé sur moi avec son vélo.»

Ce qui s'est passé ensuite a laissé la retraitée sans voix: au lieu de s'excuser, l'homme est remonté sur son e-bike et s'en est allé sans dire un seul mot. «Il a pourtant vu que j'étais blessée et que je n'arrivais plus à me relever.» La copine de Rosa, tout autant choquée, s'est immédiatement occupée d'elle. Par pur hasard, des agents passaient non loin d'elles à ce moment précis. Ils se sont immédiatement lancés à la recherche du cycliste, âgé entre 50 et 60 ans, mais sans succès. Une enquête est en cours.

E-Biker rammt Rosa L. (74) und fährt davon: «Mit diesem Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben» https://t.co/WnCf0HswQs pic.twitter.com/uo8fwkvFCW — Blick (@Blickch) July 25, 2018

(Le Matin)