Dimanche, peu après 19h30, un agent de la police cantonale bernoise a constaté une voiture circulant de manière particulière sur la Bielstrasse à Lyss en direction de Suberg. Les premières clarifications ont démontré que les plaques d'immatriculation étaient signalées comme volées. Une patrouille de la police cantonale bernoise a aperçu la voiture douteuse à Zollikofen et a voulu l'arrêter pour la contrôler.

Le conducteur n'a pas respecté l'ordre de s'arrêter et a tenté de se soustraire au contrôle. Une patrouille a immédiatement suivi le véhicule en enclenchant les signaux avertisseurs. Pendant la fuite à travers Moosseedorf et Schönbühl, la voiture a contourné un barrage routier et a continué sa route à travers Bäriswil, Hindelbank, Münchringen et Jegenstorf. Le véhicule a roulé à plusieurs reprises à une vitesse excessive et a effectué des manœuvres dangereuses, notamment à la Nassegasse à Moosseedorf, alors que des piétons se trouvaient sur le chemin.

Homme interpellé

L'automobiliste a finalement pu être stoppé et interpellé, vers 20 heures, par une patrouille intervenue en renfort au château de Jegenstorf. Le conducteur a été emmené au poste de police pour de plus amples clarifications. Celles-ci ont démontré qu'en plus des plaques d'immatriculations, la voiture était également signalée comme volée et que l'homme faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. L'homme de 20 ans se trouve en détention.

L'enquête se poursuit. Afin d'avoir d'avantage d'informations sur cette affaire, la police cantonale bernoise recherche des témoins. Les personnes, en particulier les piétons mentionnés plus haut, pouvant donner des informations pertinentes sur la conduite du conducteur, sont priées de s'annoncer au +41 32 344 51 11. (comm/nxp)