D'Athènes à Riga, l'Europe en feu en cet été 2018 Le sud de l'Europe est victime d'une vague de chaleur et de sécheresse qui embrasent les forêts et brûlent les pâtures. Les pays nordiques et baltes ne sont pas en reste.

Le danger lié à la canicule est marqué en Valais et dans la région lémanique, indique dimanche MétéoSuisse. La vague de chaleur, avec des températures maximales de 31 à 35 degrés, devrait durer jusqu'en fin de semaine.

Le Tessin et la région bâloise ont également été placés en danger canicule de niveau 3 sur une échelle de 5. Pas de rafraîchissement non plus les nuits, avec des températures dépassant les 20 degrés. Le zéro degré se situera à plus de 4500 mètres.

On parle de vague de chaleur lorsque les températures atteignent les 30 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, précise MeteoNews. Le 1er Août pourrait bien être la journée la plus chaude de l'année, pronostique l'agence météorologique.

Sécheresse persistante

Le temps sec persiste également et la situation devrait s'aggraver dans les jours à venir avec les températures élevées. Seuls des orages locaux sont prévus. Les quelques chutes de pluie de samedi n'ont amélioré la situation que localement, écrit SRF Meteo dans un communiqué.

A la demande des vachers, l'armée de l'air Suisse est d'ailleurs intervenue dans les cantons de Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Intérieures et Glaris. Depuis le 20 juillet, cinq interventions d'hélicoptères ont été effectuées pour amener de l'eau aux pâturages asséchés, selon un porte-parole du Département de la défense (DDPS) qui a confirmé une information du journal «NZZ am Sonntag». Deux interventions supplémentaires sont prévues dans les jours à venir. (ats/nxp)