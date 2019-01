Jonatan Zoppellari s'est retrouvé dans une situation surréaliste, récemment à Monte Carasso (TI). En voulant acheter un ticket de bus à l'automate, il s'est rendu compte que la machine, gérée par la communauté tarifaire Acrobaleno, accepte uniquement la monnaie et les cartes. «J'avais seulement un billet de 50 francs sur moi», explique mercredi le jeune homme de 25 ans à Tio.ch/20minuti.

Comme il devait absolument se rendre à Bellinzone à un rendez-vous important, il est monté à bord du car postal sans billet de transport valable. «Je me suis immédiatement annoncé auprès du chauffeur dans l'intention de payer mon ticket.» Manque de chance: ce jour-là, un contrôleur se trouvait à bord du véhicule. «Il n'a rien voulu savoir. J'ai tenté de lui expliquer ma situation, mais en vain.» Pour finir, Jonatan Zoppellari a reçu une amende de 100 francs.

«Il s'agit d'une décision pondérée»

Des recherches du quotidien tessinois montrent que depuis quelques années il n'est plus possible d'acheter son billet à bord du bus sur diverses lignes. «Cette décision a été prise pour éviter les retards et rendre le trafic plus fluide», confirme le porte-parole de la communauté tarifaire Acrobaleno, Tiziano Pellegrini.

Les automates installés aux arrêts de bus, comme celui de Monte Carasso, sont en service depuis 2012. «Dès le départ, nous avions décidé de ne pas accepter les billets de banque», explique Tiziano Pellegrini. Et d'ajouter: «Il ne s'agit pas d'une lacune, mais d'une décision pondérée. Je comprends le mécontentement du jeune homme, mais ce genre de situations restent rares.»

Pour finir, le porte-parole rappelle qu'il existe de nombreuses autres alternatives pour acheter un ticket de transport, comme par exemple les applications de CarPostal et des CFF. «Et il existe aussi l'Ape Card, une carte qui permet de charger de l'argent dessus et de payer comme ça aux automates.» (Le Matin)