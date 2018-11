Un Américain de 57 ans a été interpellé le 8 novembre à l'aéroport de Genève par l'Administration fédérale des douanes (AFD). Il avait omis d'annoncer correctement une trentaine de montres de luxe suisses d'une valeur de plus de 277'000 dollars (soit quelque 226'000 francs).

Lors d'un contrôle de routine au bureau de douane touristique, les collaborateurs de l'AFD ont procédé à l'examen des bagages du quinquagénaire. En provenance de Rome, il avait emprunté la voie destinée aux personnes n'ayant rien à déclarer, rapporte l'AFD jeudi dans un communiqué.

Vingt-sept montres de luxe

Or, l'individu emmenait avec lui 27 montres de luxe suisses d'une valeur estimée à environ 277'500 dollars qu'il tentait d'importer illégalement. Selon ses dires, l'Américain se rendait en Suisse comme touriste et entendait par la suite rentrer chez lui avec ses objets de valeur.

Ceux-ci ont été momentanément saisis. L'auteur a été libéré et a pu récupérer ses montres dans un second temps après s'être acquitté d'une amende et des redevances dues. (ats/nxp)