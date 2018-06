Aujourd’hui, la planète, Suisse y compris, va vivre au rythme des «Plastic Attacks». Ces actions, souvent spectaculaires, visent à sensibiliser à la problématique du suremballage. Le principe est simple: on fait ses courses, puis on déballe les produits juste après les caisses, afin de laisser le plastique superflu à la charge de l’enseigne.

À Genève, l’action caritative Samedi du Partage oblige, une manifestation a déjà eu lieu hier devant la Migros de Thônex. Sur le trottoir, trois jeunes femmes, membres de l’association Naries, ont disposé un caddie qui se remplit peu à peu des déchets que les clients y déposent. Ici, pas de commando groupé et d’attaque éclair. «Nous avons voulu collaborer avec la Migros, car ce sont les supermarchés qui ont le pouvoir de faire changer les pratiques des fournisseurs. D’autre part, si les clients le demandent, les marques changeront leurs habitudes sous la pression», explique Virginia Tournier, cofondatrice de Naries. Peu de clients avant la pause de midi, mais un accueil plutôt intéressé et positif: on se parle, on arrache joyeusement les emballages et on assiste avec satisfaction au remplissage du caddie.

Difficile d’y échapper

«Cette action me touche! J’ai pris des bocaux de chez moi, témoigne Emmanuelle. C’est tellement facile de s’organiser.» Jeunes, moins jeunes, femmes ou hommes, les acheteurs semblent s’accorder à reconnaître le malaise face au plastique. Un petit tour dans le supermarché suffit à se convaincre qu’il est partout: salades prélavées, légumes empaquetés, multipacks, viande, poisson, etc. Difficile d’échapper à son règne. «Il y a tellement de produits qui sont emballés sans aucune raison apparente», s’énerve Hélène. Un avis que nuance le géant orange. «Certains produits doivent être conservés sous plastique, notamment pour des questions d’hygiène, précise Isabelle Vidon, porte-parole de Migros Genève. Nous faisons beaucoup d’efforts pour réduire les quantités utilisées, en réduisant l’épaisseur des films et en recyclant énormément.»

Sur le trottoir, le premier caddie est enfin rempli. Le petit stand de Naries montre des bocaux et des sacs en coton. À côté, les chalands apposent leur signature sur une pétition qui demande la généralisation de la vente en vrac. Samedi prochain, d’autres actions auront lieu à Genève. (Le Matin)