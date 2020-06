En Suisse, la gestation pour autrui (GPA) est interdite. Les personnes désireuses d’y avoir recours contournent souvent cette interdiction en se rendant à l’étranger, rapporte la NZZ am Sonntag.

Le journal se base sur un sondage effectué auprès des offices cantonaux de l'état civil. Selon ce dernier, 48 enfants nés de mères porteuses ont été enregistrés l’année dernière, soit deux fois plus qu’en 2016. En tout, les cantons ont recensé 144 cas au cours des quatre dernières années.

La plupart des enfants sont nés aux États-Unis. Viennent ensuite l’Ukraine et le Canada.

Ces chiffres sont plus élevés que les estimations faites jusque-là par la Confédération et ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. Les experts soupçonnent que cette pratique soit en réalité beaucoup plus répandue, et estiment que jusqu’à 1000 enfants nés de cette façon vivraient en Suisse.