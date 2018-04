Édito: une escale vers le «sublime»

«La Patrouille des Glaciers est un avilissement du sublime de la haute montagne.» Werner Munter a la dent dure et le verbe haut lorsqu’il s’agit de porter un regard critique sur la mythique course de ski-alpinisme dont les vainqueurs seront connus aujourd’hui.



Concédons au célèbre guide qu’il n’est pas le plus mal placé pour parler. Ce «vieux sage», que certains détracteurs taxeront de «vieux fou», réside à Arolla au milieu d’un parcours qu’il connaît par cœur, et a six décennies d’alpinisme derrière lui. Certes, il force le trait parfois, tel le libre penseur qu’il a toujours été et ses propos feront l’effet d’une avalanche pulvérulente sur certains esprits. Mais on peut puiser dans son discours de quoi alimenter sa réflexion.



Difficile de nier par exemple que l’envie de «faire savoir» en plus de simplement «faire» est rarement absente des motivations des patrouilleurs. Ni que le bilan écologique de la PdG n’est guère positif. Mais pour avoir vécu la course de l’intérieur cette année, nous sommes d’avis que le bilan humain, lui, l’est largement et remporte la mise.



Au cours de ses longues heures d’effort, de nombreux concurrents auront été poussés à dépasser ce qu’ils croyaient être leurs limites physiques et psychiques, et à explorer ce qui venait après, un exercice jamais vain. D’autres encore auront découvert la haute montagne à l’occasion de la course. Laquelle aura planté en eux les graines d’un désir d’y retourner un jour entre amis et d’acquérir les connaissances pour cela. Et pour ceux-là, la PdG aura été une étape, un passage obligé vers le «sublime» cher à Werner Munter.