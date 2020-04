Adolf Ogi est resté célèbre pour son retentissant «Formidable!», Johann Schneider-Ammann pour son «Rire, c'est bon pour la santé»; Alain Berset a rejoint le clan des locutions mémorables récemment avec sa phrase: «Aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire!», prononcée lors de la présentation du plan de déconfinement du conseil fédéral.

La tournure a tout de suite fait mouche, se retrouvant imprimée sur des t-shirts qui se sont vendus comme des petits pains (ou plutôt comme du papier de toilette au début de l'épidémie). Et, depuis la fin de la semaine dernière, elle décore même un mur d'autoroute, sur la place d'arrêt d’urgence de l’A9B, entre Vallorbe et l’échangeur d’Essert-Pittet (VD). Les automobilistes qui empruntent cette route n'ont pas manqué de remarquer ce graff, qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres.

Bien dans l'esprit suisse

Les graffeurs qui l'ont réalisé expliquent au Matin.ch en avoir eu l'idée dès qu'ils ont entendu la phrase du conseiller fédéral fribourgeois. «Elle nous a tout de suite parlé, parce qu'elle correspond tellement à l'esprit suisse, mais également à ce que nous, nous faisons: pour sprayer un mur clandestinement, il faut aller aussi vite que possible pour ne pas se faire attraper et aussi lentement que nécessaire pour que cela soit beau.»

Encore fallait-il lui trouver un endroit. Tous les graffeurs, lorsqu'ils se déplacent, repèrent et gardent dans un coin de leur mémoire les emplacements les plus appropriés qu'ils pourraient venir «décorer» en douce. Ce mur a été choisi, comme pour un panneau publicitaire, pour ses dimensions, mais également parce qu'il est sur une route que de nombreux Français empruntent chaque jour. Cette phrase si suisse est donc aussi un petit salut à leur encontre. «Nous y avons d'ailleurs ajouté une main agitant un drapeau suisse même si, on vous l'avoue, nous l'avons improvisée à la fin, parce qu'il restait un vide à gauche.» Cerise sur le gâteau, le tronçon est limité à 80km/h seulement, ce qui, pour une autoroute, colle aussi à la phrase de Berset.

Une phrase en or

L'œuvre n'est voulue ni comme une provocation, , ni comme une dégradation. «Ce n'est pas non plus un graffiti qui n'est compris que par les initiés. C'est un hybride entre un graff et du street art: le but est d'être lisible pour s'adresser à tout le monde et faire sourire. Nous l'avons voulu comme un clin d’œil.» D'ailleurs, si le graffeurs aiment les murs et ponts d'autoroute, c'est notamment parce que leurs œuvres offrent, selon eux, une distraction bienvenue aux automobilistes sur ces trajets monotones.

Une couleur dorée a été choisie, «car c'est une phrase en or», mais le style et volontairement reproductible par tout graffeur et l'oeuvre n'est évidemment pas signée, car les auteurs ont tout intérêt à rester anonyme. Le SIERA (Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier Genève-Vaud-Fribourg) nous confirme qu'une plainte pénale est automatiquement déposée lorsque graffs et tags illicites viennent orner les murs. Les coûts pour les enlever varient «de 2000 à 3000 francs jusqu’à 10 000 francs selon la taille du graffiti, le revêtement du mur et le type de signalisation à mettre en place pour protéger le chantier», nous explique le service. Et quand un «artiste» est démasqué, généralement parce qu'il est pris sur le fait, l'amende est souvent salée «car il paie pour ceux qui n'ont pas été coincés», nous disent les graffeurs.

Là pour longtemps

Le SIERA a évidemment tout de suite remarqué la phrase de Berset inscrite sur ce tronçon, car il fait des contrôles quotidiennement. En revanche, il ne va pas l'effacer tout de suite, car il ne le fait que pour les inscriptions qui sont «racistes, politiques, antireligieuses, pornographiques ou qui peuvent influencer la sécurité du trafic.» Ce qui n'est évidemment pas le cas des paroles du conseiller fédéral. On aurait même pu imaginer que leur inscription sur l'autoroute soit une demande officielle. «Oui, c'était un peu l'idée», sourient les graffeurs.

On devrait donc pouvoir profiter de cette lecture jusqu'à la prochaine réfection du tronçon réalisée par l'Office fédéral des routes. Ce qui ne devrait pas être pour tout de suite puisque, comme l'ont aussi repéré les artistes, ce mur est quasi neuf. Et, nous disent-ils, normalement les autres graffeurs ne viennent pas dessiner par dessus.

Travail nocturne et discret

Le graff a évidemment été réalisé de nuit et à nécessité une bonne vingtaine de bonbonnes de grand format. Les sprayeurs se cachaient à chaque passage de voiture, qui se repéraient de loin, au bruit. Et admiraient les étoiles filantes en attendant que le danger soit passé. Mais ils n'ont pas été trop dérangés en raison du coronavirus. Depuis le début du confinement, le nombre de tags, graffitis et graffs a en effet explosé, leurs auteurs bénéficiant d'une tranquillité exceptionnelle. Alors que la population est coincée entre ses murs, d'autres les décorent.

Michel Pralong