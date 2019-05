Des inconnus ont érigé des barricades, qu'ils ont incendiées, dans les rues près du centre alternatif de la Reitschule à Berne dans la nuit de samedi à dimanche. La police, déployée massivement, a eu recours au gaz lacrymogène pour les disperser, a-t-elle indiqué.

Vers minuit et demi, plus de 30 personnes masquées ont commencé à ériger des barricades autour de la Schützenmatte et à y mettre le feu, rapporte le site en ligne du Bund. Des voitures ont également été incendiées. Lorsque la police est intervenue, elles ont attaqué les forces de sécurité avec des pétards et des pointeurs laser.

Nettoyage en cours

La situation était revenue au calme dimanche matin. Les travaux de nettoyage étaient en cours, a pu observer un journaliste de Keystone-ATS. Certaines routes autour du centre alternatif étaient encore fermées à la circulation, tandis que des vestiges des barricades gisaient sur la chaussée.

La Reitschule a accueilli plus de 1000 personnes samedi soir, plusieurs concerts et événements y étant organisés, a indiqué sur Twitter le centre culturel.

Auf der Schützenmatte wird Tränengas eingesetzt. Die Konzerte und Veranstaltungen in Frauenraum, Grosser Halle, Rössli und Dachstock gehen weiter. Wir kümmern uns um die Sicherheit unserer Gäste. — Reitschule Bern (@ReitschuleBern) May 19, 2019

(ats/nxp)