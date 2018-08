Les paroissiens de Küssnacht (SZ) ont récolté 16'000 francs pour venir en aide à leur curé, relevé de ses fonctions en juin à cause de ses dettes de jeu, selon le site du financement participatif. La somme est toutefois loin de l'objectif de 300'000 francs qu'ils s'étaient fixés.

L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre au début de l'été. On avait appris que le curé de Küssnacht, accro au jeu, avait plus d'un million de francs de dettes. Il avait emprunté auprès de paroissiens les sommes nécessaires pour assouvir sa passion et avait perdu l'argent au casino.

Le curé avait été au service de la paroisse pendant 20 ans. Ses fidèles avaient décidé de lui venir en aide, car il était très populaire. (ats/nxp)