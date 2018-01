«Je n'ai encore jamais eu affaire à une telle violence lors d'un brigandage.» Malgré sa longue carrière, la procureure Helene Geisseler s'est montrée choquée, mardi, devant la justice lucernoise. Sur le banc des accusés: un Turc de 45 ans et son épouse allemande de 46 ans.

Les deux sont accusés d'avoir agressé deux couples à leur domicile, écrit le «Blick». La première agression remonte à janvier 2014 à Lucerne. Les prévenus se sont rendus chez un couple de retraités, prétextant qu'ils voulaient louer leur appartement. Le lendemain, ils se sont repointés au domicile des seniors. Mais cette fois-ci, ils les ont ligotés avant de les intimider avec un couteau.

Selon l'acte d'accusation, le quadragénaire n'a cessé de les menacer de mort tandis que sa femme fouillait l'appartement à la recherche d'argent liquide et de bijoux. Avant de s'en aller, l'accusé a fourré une culotte de femme dans la bouche du retraité. Il s'est visiblement également défoulé sur l'épouse puisque cette dernière présentait des hématomes, des égratignures ainsi qu'une côte cassée.

«Ils auraient pu mourir étouffés»

«Le crime a été commis par pure méchanceté. Seul des traits de caractère sadique peuvent expliquer un tel comportement», a déclaré la procureur, citée par le journal alémanique. Et d'ajouter: «Les victimes auraient pu mourir étouffées.» En effet, les retraités ont été découvert avec du ruban adhésif sur la bouche. Seul leur nez était dégagé.

Plus d'un an plus tard, soit en mars 2015, les accusés ont récidivé en s'en prenant à un couple domicilié à Cham (ZG). Les prévenus ont maîtrisé leurs victimes avec du spray au poivre et un pistolet à air comprimé. Ils étaient également munis de matraques. Comme la première fois, ils ont ligoté et cambriolé le couple avant de prendre la poudre d'escampette.

Les prévenus ont frappé une nouvelle fois, en juin 2015, dans un atelier de métaux précieux à Hochdorf (LU) où ils ont également su maîtriser la propriétaire ainsi que son petit ami.

Verdict d'ici quelques jours

Les personnes présentes à l'audience ont finalement assisté à un véritable coup de théâtre, improbable de la part du Turc. Ce dernier a en effet présenté à la salle un tatouage qu'il s'est fait faire en prison, en attendant son procès. Il s'est fait inscrire sur le bras le nom de famille de la procureure, à savoir Geisseler, accompagné d'un trombone brûlant. Interrogée par «Blick», l'avocate avoue: «Je n'avais encore jamais vu une chose pareille. J'ai eu un peu peur.»

Le Ministère public a requis 18 ans de prison pour le Turc et 15 ans pour sa femme. Le verdict sera rendu au cours des prochains jours.

(Le Matin)